La selección holandesa se enfrentará a Suecia en el Mundial en un día muy especial: «Deberían ser dos días festivos»

Suecia se clasificó el martes para el Mundial tras una emocionante final de la repesca contra Polonia (3-2), donde se enfrentará en el Grupo F a Países Bajos, Japón y Túnez. El exjugador de la Eredivisie Rasmus Lindgren advierte en una entrevista con De Telegraaf sobre Viktor Gyökeres, y cree que Suecia tiene buenas posibilidades contra la selección holandesa.

El partido entre la selección holandesa y Suecia se disputará el 20 de junio en Houston. El hecho de que el partido caiga precisamente ese día es especial para el país escandinavo. Y es que ese mismo día se celebra la fiesta nacional del Solsticio de Verano, en la que los suecos celebran el verano por todo lo alto.

«La noche anterior es la Noche de San Juan, la fiesta más importante de Suecia», cuenta Lindgren, que jugó, entre otros, en el Ajax y el FC Groningen. «Entonces todo el mundo sale a bailar y a beber. Y el día de San Juan, Suecia juega contra Holanda. Esas deben ser dos fiestas suecas».

Lindgren (41), actualmente entrenador asistente del BK Häcken, atribuye el éxito a Graham Potter. El seleccionador tomó el relevo en marzo del muy decepcionante Jon Dahl Tomasson, le dio la vuelta a la situación y vio recompensados sus esfuerzos con la clasificación para el Mundial.

Potter no es precisamente un desconocido en Suecia. El inglés de 50 años fue el máximo responsable del Östersunds FK durante siete años en la década pasada (2011-2018) y, en ese tiempo, aprendió a hablar sueco con fluidez. «Ahora es realmente el hombre del momento en Suecia», afirma Lindgren.

«Con Tomasson las cosas iban muy mal. El punto fuerte del fútbol sueco es una buena organización defensiva, pero Tomasson hacía que el equipo jugara uno contra uno por todo el campo. Eso no encajaba en absoluto con las cualidades del grupo», continúa Lindgren en declaraciones a De Telegraaf.

«Lo primero que ha hecho Potter ha sido organizar bien la defensa. Con eso ha tenido éxito inmediato. Entiende los puntos fuertes del fútbol sueco. Con Tomasson no había ningún tipo de compenetración. Ya partía en desventaja por ser danés en Suecia y nunca llegó a cuajar».

El delantero del Arsenal Gyökeres es el hombre a seguir para la selección holandesa, opina Lindgren. «También pasó por una racha en la que no conseguía marcar con la selección sueca, pero eso también tuvo que ver con el bajo nivel de juego de Suecia. Ahora está en racha».

«Gyökeres es muy peligroso al contraataque y por eso es el delantero ideal para esta selección sueca», afirma Lindgren. Antes del encuentro con Suecia, la selección holandesa ya habrá disputado su primer partido de la fase de grupos, contra Japón. Suecia debuta un día después (15 de junio) contra Túnez.