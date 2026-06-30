La selección holandesa pierde ante Marruecos en la tanda de penaltis y queda eliminada del Mundial

Marruecos eliminó a Holanda en octavos del Mundial. Empate 1-1 tras 120 minutos y victoria en penaltis. Gakpo adelantó a la Oranje y Diop igualó. Luego, Ismael Saibari marcó el penalti decisivo. En octavos enfrentarán a Canadá.

El seleccionador Ronald Koeman sorprendió con cinco defensas. En México, Tijjani Reijnders cedió su puesto a Nathan Aké, mientras que en ataque Crysencio Summerville, Brian Brobbey y Gakpo buscaban el gol.

Holanda no solo se midió al once marroquí, con jugadores como Noussair Mazraoui y Saibari, sino también al público mexicano, que silbó cada vez que los europeos tocaron el balón.

Bart Verbruggen fue el primer portero en intervenir: detuvo un cabezazo de Neil El Aynaoui tras un córner y, poco después, un potente disparo de Achraf Hakimi.

Tras la primera pausa de hidratación, Azzedine Ounahi chocó con el codo en la cara de Jan Paul van Hecke, pero el VAR consideró la falta leve. Poco después, Mazraoui golpeó de nuevo a Van Hecke, que, tras ser atendido por una herida en la cabeza, pudo seguir.

Justo antes del descanso, Micky van de Ven disparó con fuerza, pero Yassine Bounou desvió el balón por encima del larguero. En el tiempo de descuento, Países Bajos resistió gracias a la imprecisión marroquí en el remate.

Tras el descanso Marruecos siguió mandando. Aké se durmió y dejó a Hakimi solo ante la portería, pero su disparo golpeó el travesaño.

Tras la segunda pausa de hidratación, Koeman reaccionó: sacó a Aké y metió a Koopmeiners y a Weghorst por Brobbey. Inmediatamente llegó el gol: contraataque de Summerville y Gakpo, y este último definió con calma: 1-0.

Holanda aguantó hasta el 85’, pero en el 90’+7’ llegó el 1-1: centro perfecto de Talbi y cabezazo de Diop.

En la prórroga ambos equipos se mostraron cautelosos. La mejor ocasión fue para Marruecos, pero Verbruggen detuvo un disparo de Soufiane Rahimi.

En la tanda, Koopmeiners marcó el primero; luego El Aynaoui falló y Kluivert también. Rahimi lanzó flojo y Verbruggen no lo detuvo.

Weghorst y Talbi anotaron, pero Quinten Timber, Hakimi y Summerville fallaron. Saibari marcó el penalti decisivo y sumió a los Países Bajos en el luto.