La selección holandesa hace historia al vencer a Suecia y batir dos récords del Mundial

La selección holandesa batió dos récords del Mundial al vencer 5-1 a Suecia. Holanda lleva 14 partidos consecutivos sin perder en Copas del Mundo y 18 en fase de grupos.

Estas cifras no consideran el resultado tras una eventual tanda de penaltis: si un partido se define desde los once metros, se registra como empate.

Holanda no pierde un partido del Mundial desde la final de 2010 contra España (0-1). En 2014 y 2022 cayó ante Argentina en penaltis —considerado empate— y en 2018 no participó.

Ningún otro país había alcanzado esa cifra; el anterior récord era de Brasil, con trece entre 1958 y 1966.

Además, los Países Bajos no pierden un partido de fase de grupos desde hace mucho tiempo.

La última derrota en esa ronda data de 1994, 1-0 ante Bélgica en Orlando. Desde entonces, ha sumado 18 partidos sin perder.

Antes, ese récord pertenecía a Brasil, que se mantuvo invicto en diecisiete partidos consecutivos de fase de grupos entre 2002 y 2022.