La selección holandesa acuerda un traspaso de 60 millones de euros durante el Mundial

El Tottenham Hotspur ha acordado el traspaso de Jan Paul van Hecke, informa David Ornstein, de The Athletic. El Brighton & Hove Albion recibirá más de 60 millones de euros por el defensa, que disputa el Mundial con Países Bajos.

Desde hacía meses existía un acuerdo personal entre el jugador y los Spurs, pero los clubes no se ponían de acuerdo sobre el importe del traspaso. Finalmente, el Tottenham pagará nada menos que 60 millones de euros.

Desconocemos la duración exacta del contrato, pero se sabe que será por varias temporadas. En Londres se reencontrará con Roberto De Zerbi, su exentrenador en el Brighton.

En Londres se reencontrará con Micky van de Ven y Xavi Simons; este último ya admitió haberle hablado sobre el club.

«Por supuesto que he hablado con él sobre el club», declaró Van de Ven recientemente en Nueva York. «¿Si sería un buen paso? Creo que sí».

Con el fichaje cerrado, el central se centra en el Mundial, donde forma pareja con Virgil van Dijk; ante Japón (2-2) firmó un partido sobresaliente.

La noticia también alegrará a Breda, pues el NAC, que vendió a Van Hecke en 2020 con un 7,5 % de reventa, recibirá unos 4,5 millones más una indemnización por formación.