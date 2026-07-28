La selección femenina de Egipto arrancó su participación en la Copa Africana de Naciones Femenina disputada en Marruecos, este martes, con una derrota catastrófica ante Zambia por (6-0) en la primera jornada de la fase de grupos.

Barbra Banda, delantera de Zambia, marcó 4 goles para conducir a la selección de su país a una victoria arrolladora sobre las jugadoras de Egipto, mientras que los otros dos goles fueron obra de Rachael Nachula e Ineless Vellie.

Esta victoria elevó a la selección femenina de Zambia a 3 puntos en el liderato del grupo, mientras que la selección de Egipto se quedó sin puntos en el último lugar de la clasificación.

La selección femenina de Egipto ofreció una imagen muy modesta y no pudo responder al aluvión ofensivo zambiano a lo largo de los 90 minutos.

La selección femenina de Egipto se encuentra en el tercer grupo junto a las selecciones de Zambia, Malaui y Nigeria.

La selección femenina egipcia jugará en la segunda jornada el próximo sábado contra Malaui, mientras que cerrará su recorrido en la fase de grupos el miércoles ante Nigeria.