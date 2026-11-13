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Portugal se prepara para homenajear al legendario Cristiano Ronaldo de una forma sin precedentes durante su próximo partido de la Liga de Naciones de la UEFA contra Dinamarca. La selección ha confirmado una serie de gestos para celebrar al emblemático delantero tras su reciente decisión de dejar el fútbol internacional.

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Un gesto único para el mejor de todos los tiempos que se despide

La selección portuguesa prepara un histórico homenaje a Ronaldo este sábado en el Estadio Municipal de Braga. En un gesto que refleja la enorme huella que el delantero ha dejado en su país, todos los integrantes de la convocatoria saltarán al campo con la emblemática camiseta con el número 7 durante los actos previos al partido. El homenaje tendrá lugar antes de su encuentro de la quinta jornada del grupo A4 de la Liga de Naciones.

Según A Bola, la decisión se cerró en una reunión de alto nivel entre la cúpula de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) y el cuerpo técnico. El presidente de la FPF, Pedro Proenca, se reunió con el seleccionador Jorge Jesus y con el grupo de líderes del equipo, del que actualmente forman parte Bernardo Silva, Ruben Dias y Bruno Fernandes. Juntos decidieron que ver a todo el equipo lucir el célebre número 7 sería la forma más apropiada de marcar el final de una era que comenzó en agosto de 2003.

Aplausos en la Pedreira

Además de la imagen de toda la convocatoria con el número 7 al saltar al campo, la afición del Estadio Municipal también tendrá un papel protagonista. Se ha organizado un homenaje simbólico para el minuto siete del partido contra Dinamarca. Será la ocasión para que los aficionados en las gradas, conocidas como «la Pedreira» por la singular arquitectura del estadio, se unan en una ovación de pie al hombre que fue su capitán durante tantos años.

Según se informa, la UEFA ha autorizado estos momentos concretos para que la retirada del máximo goleador de la historia del fútbol de selecciones se celebre con la solemnidad que merece. Se espera un ambiente cargado de emoción en Braga cuando la etapa posterior a Ronaldo comience de verdad, mientras el equipo vuelve la vista atrás para celebrar su contribución histórica. Es poco habitual que un organismo rector permita un homenaje tan coordinado durante un partido oficial.

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Mantener vivo su recuerdo en la Cidade do Futebol

Los homenajes no se limitan al día del partido: la FPF también ha introducido cambios en su sede de entrenamiento. En la Cidade do Futebol, la federación ha decidido dejar vacía la habitación que Ronaldo solía ocupar en la Casa de los Atletas. Ese espacio sin ocupar simboliza su ausencia durante el primer parón internacional desde que anunció su retirada de la selección.

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Este gesto dentro de la concentración muestra hasta qué punto la organización y sus antiguos compañeros sienten la marcha del capitán. La federación quiere que el inicio de una nueva etapa no suponga olvidar los estándares que él estableció. Al dejar libre su habitación, la FPF reconoce que su presencia sigue formando parte de la identidad del equipo, aunque ya no esté sobre el césped.

Comienza la vida después de la leyenda

Aunque la atención sigue puesta en los homenajes a la leyenda que se despide, Jesus debe afrontar un calendario complicado sin su arma más célebre. El equipo tendrá que apoyarse ahora en jugadores como Fernandes y Silva para liderar el ataque. Pese a la carga emocional del fin de semana, el objetivo principal sigue siendo lograr un resultado positivo en la Liga de Naciones para mantener su posición en el grupo. La ausencia de Ronaldo deja un vacío no solo en el vestuario, sino también en el planteamiento táctico de Portugal.