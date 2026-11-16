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La selección de Países Bajos sufrió el lunes por la noche su primera derrota con Xavi como seleccionador. Cayó por un doloroso 5-0 ante Alemania en Berlín. Voetbalzone pone nota a todos los jugadores neerlandeses que disputaron al menos 45 minutos.

En ausencia de Virgil van Dijk y Frenkie de Jong, Denzel Dumfries es el capitán de la selección de Países Bajos, pero al carrilero le costó dar ejemplo a sus compañeros.

Dumfries dejó demasiado espacio en varias ocasiones a su rival directo, Derry Scherhant. Primero se libró cuando el alemán estrelló un disparo en el poste, pero poco antes del descanso llegó el 1-0.

Dumfries tampoco quedó bien retratado en el 2-0. El defensa del Real Madrid creyó en un primer momento que iba a interceptar el balón, pero Florian Wirtz recuperó la posesión. Después, Wirtz batió a Bart Verbruggen con un disparo espléndido.

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El viernes pasado, con De Jong a su lado como compañero en la dirección del juego, Veerman fue uno de los jugadores más destacados de Países Bajos, pero ante Alemania también lo tuvo mucho más difícil. El centrocampista del Borussia Dortmund no logró imponer su juego y, además, perdió un balón decisivo en la jugada del 1-0 de Alemania.

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Quinten Timber, que sustituyó a De Jong tras su baja por lesión, también destacó para mal. Al centrocampista del Crystal Palace le costó seguir el ritmo y tomó muchas decisiones equivocadas con el balón. Fue ilustrativa la acción junto a la banda en la que no consiguió arrastrar el balón hacia atrás con la planta del pie y acabó concediendo un saque de banda.

Tras el 2-0, Países Bajos pareció perder por completo la fe en conseguir un resultado y el equipo se desmoronó. Ningún jugador logró escapar del mal momento. Arriba faltó voluntad, el centro del campo quedó completamente superado y la defensa también se vino abajo como un castillo de naipes.

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Solo un jugador mostró por momentos buenas acciones con el balón: Crysencio Summerville. Los demás jugadores neerlandeses suspenden con claridad.

Notas de Países Bajos:

Bart Verbruggen 5

Denzel Dumfries 3

Jan Paul van Hecke 4

Micky van de Ven 4

Jurriën Timber 5

Joey Veerman 4

Tijjani Reijnders 4

Quinten Timber 3

Crysencio Summerville 5,5

Donyell Malen 5

Cody Gakpo 5