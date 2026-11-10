La selección de Francia anuncia el regreso de Tchouaméni al Real Madrid y una decisión sorpresa de Zidane

Zinedine Zidane recibió un nuevo golpe en la concentración de la selección de Francia, después de que la Federación Francesa anunciara la baja de Aurélien Tchouaméni para los dos próximos partidos ante Italia y Turquía en la Liga de las Naciones de la UEFA, debido a una lesión, convirtiéndose así en el tercer jugador que abandona la lista de Francia durante las últimas horas.

La decisión de descartar al centrocampista internacional llegó tras la lesión que sufrió en la zona del pubis, que le impidió completar la sesión de entrenamiento de este martes, por lo que regresará a su club, el Real Madrid.

La Federación Francesa de Fútbol explicó, en un comunicado oficial, que Tchouaméni sintió molestias musculares desde su llegada al centro de Clairefontaine, señalando que el cuerpo médico de la selección decidió, en coordinación con el jugador y tras ponerse en contacto con los médicos del Real Madrid, devolverlo a su club.

El comunicado señala: "El jugador siente estas molestias desde su llegada a Clairefontaine. Dado su historial médico, y tras consultar hace unos minutos con los médicos del Real Madrid, el cuerpo médico de la selección de Francia decidió, de acuerdo con el jugador, devolverlo a su club. Pasará la noche con el grupo, antes de partir mañana hacia Madrid".

La Federación Francesa no reveló el tiempo estimado de ausencia de Tchouaméni de los terrenos de juego.

El comunicado indicó que Zidane decidió no convocar un sustituto para Tchouaméni durante la concentración, a diferencia de lo ocurrido tras el descarte de Pierre Kalulu y Marcus Thuram durante las últimas horas, cuando fueron reemplazados por Saël Kumbedi y Junior Kroupi, respectivamente.

La lesión actual es una continuación del mismo problema físico que sufrió Tchouaméni durante el último Mundial, que le obligó a ausentarse de la concentración de la selección de Francia el pasado mes de septiembre, antes de su regreso a la lista durante el presente parón.

La selección francesa se enfrentará a su homóloga italiana pasado mañana, el jueves, antes de recibir a Turquía el domingo, dentro de las competiciones de la Liga de las Naciones de la UEFA.