Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, reveló el motivo de la ausencia del capitán de los Faraones, Mohamed Salah, en el partido ante Sudán del Sur, disputado esta tarde de martes y que terminó con victoria de Egipto (5-0), en la segunda jornada de la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

La Federación de Fútbol había anunciado en un comunicado oficial, tras el partido contra Angola en la primera jornada que finalizó con empate sin goles, que Salah se ausentaría del encuentro ante Sudán del Sur debido a que el terreno de juego era de césped artificial (tartán).

Sin embargo, Hossam Hassan declaró en la rueda de prensa posterior al partido contra Sudán del Sur: "Salah faltó al encuentro por motivos personales".

Y añadió: "Mohamed Salah es un jugador muy importante para nosotros, y toda la selección atravesaba circunstancias difíciles en el partido contra Angola; las circunstancias habrían sido distintas si hubiéramos tenido un periodo de preparación más largo".

Y prosiguió: "No quiero buscar justificaciones ni excusas, pero la selección de Egipto no depende de nadie, todos los jugadores son importantes; no es admisible que un país de 120 millones dependa de un solo jugador".

Y continuó: "Mi deber es trabajar con los jugadores comprometidos que están presentes, para formar un bloque sólido para la selección de Egipto".

Y señaló: "Intento elegir bien mis palabras, hablo porque tengo buena intención, pero algunas palabras se entienden de forma equivocada".

Sobre el partido ante Angola, explicó: "Los jugadores no estaban lo suficientemente preparados, sobre todo con el inicio de la liga egipcia, pero nuestro rendimiento no fue malo".

Y agregó: "El partido contra Sudán del Sur fue difícil, y el factor del terreno y del clima nos afectó, pero demostramos nuestra fuerza y dominamos el encuentro; la victoria refleja nuestro trabajo".

Y concluyó sus declaraciones: "Siempre respeto la crítica, estoy acostumbrado a la presión, pero no respondo a nadie, y debemos hacer el máximo esfuerzo para hacer feliz a todo el pueblo egipcio".















