La Selección argentina que se viene: un probable XI para la Copa América 2019

El gran objetivo de este año para la Albiceleste de Scaloni es el certamen en Brasil.

Pasado un 2018 marcado por el dolor que representó la eliminación del Mundial, para la Selección argentina llegó el momento de la reconstrucción. Y en tiempos de plazos cortos, el objetivo que se fijó la AFA no está en el lejanísimo 2022, sino en el próximo compromiso importante que deberá afrontar la Albiceleste: la Copa América de Brasil 2019, donde el equipo estará al mando de un Lionel Scaloni que arrancó como interino y ya fue confirmado en el cargo, como mínimo, hasta pasado el certamen continental.

La Copa del Mundo de marcó el final de una era en el combinado nacional. De los integrantes del plantel mundialista, algunos no volvieron -ni volverán- a ponerse la camiseta celeste y blanca, otros dejaron de ser indiscutidos y algunos quedaron como la base desde la que se encaró la renovación. A esos futbolistas se les sumaron otros nombres que no estuvieron en el Mundial: los lesionados, ignorados, descartados y poco experimentados que no habían tenido lugar con Sampaoli comenzaron a ganar ruedo de la mano de Scaloni.

A partir de las pruebas realizadas por el DT en los amistosos y de la lista de 23 convocados, hay lugar para imaginar cómo podría llegar a formar en la . Así sería la Selección que se viene:

FRANCO ARMANI

Aunque Scaloni probó varios nombres y en la lista de 23 también están Marchesín y Andrada, el arco albiceleste seguiría siendo propiedad de Armani. El arquero de River se prepara para disputar su segundo torneo oficial con la Albiceleste, después del Mundial de Rusia. En principio, el santafesino llega a como el que tiene más posibilidades de ser el titular aunque, después de un primer año de ensueño en el Millonario, en el último tiempo bajó algo su nivel y ya no es el indiscutido por el que todos los hinchas piden.

RENZO SARAVIA

Pese a no haber disputado ni un minuto en los amistosos de marzo para los que estuvo convocado, el cordobés de Racing llega a Brasil afianzado como el lateral derecho titular del equipo de Scaloni. Sus últimos meses en la Academia no fueron para nada buenos, pero la falta de alternativas en el puesto (Mercado se quedó afuera de los 23 y la única alternativa sería Milton Casco) lo vuelven casi una fija.

NICOLÁS OTAMENDI

El central asoma como uno de los grandes referentes de la nueva Argentina. Después de tomarse un descanso tras la Copa del Mundo, regresó en la segunda convocatoria de Scaloni y tiene su lugar asegurado. Juan Foyth aparece como alternativa.

GERMÁN PEZZELLA

Tras la lesión que dejó a Walter Kannemann afuera de la lista, el defensor de la aparece como el principal candidato a ocupar el puesto de segundo central. Si bien su presencia entre los 23 estuvo en duda hasta último momento por una fractura en el maxilar, finalmente el ex-River, una pieza fundamental para Scaloni, dirá presente. ¿Una posible alternativa? Ramiro Funes Mori.

NICOLÁS TAGLIAFICO

En el puesto donde menos variantes hay, el lateral izquierdo del sigue haciendo más que méritos suficientes para formar parte de la base titular y lo confirma semana tras semana. Otro que asoma como referente de la nueva generación. Milton Casco y Marcos Acuña también pueden cumplir esta función.

GIOVANI LO CELSO

Después de no haber tenido minutos en el Mundial de manera inexplicable y de marcharse del , el rosarino la empezó a romper en -que recientemente decidió ejecutar su cláusula de compra-, fue incluido en todas las convocatorias de Scaloni y apunta a ser uno de los ejes de juego en la zona donde la Albiceleste más precisaba de aire fresco. El ya recuperado Exequiel Palacios también pide pista.

LEANDRO PAREDES

Tras quedarse afuera del plantel mundialista, el mediocampista se convirtió en una pieza fundamental para el andamiaje de la Albiceleste de Scaloni. En la dupla que está conformando con Lo Celso nacen muchas de las expectativas a futuro. El tucumano Roberto Pereyra es uno de los últimos que se sumó al grupo y también puede ser una opción.

LIONEL MESSI

A pesar de las frustraciones, del dolor y de los reclamos de algunos, la Selección no puede darse el lujo de prescindir del mejor del mundo, quien se volvió a poner la camiseta celeste y blanca en el amistoso frente a . Como siempre, el capitán es la gran esperanza argentina.

PAULO DYBALA

Tras haber ido a Rusia prácticamente de paseo, llega la hora de que la Joya empiece a ser importante en la Albiceleste. Su rol deberá dejar de ser el de 'suplente de Messi' para convertirse en un socio de Leo. A pesar de su bajo nivel en la , tiene todo para ser decisivo en lo que vendrá.

ÁNGEL DI MARÍA

Por una lesión muscular, el Fideo debió ser desafectado de la convocatoria para los primeros amistosos del 2019 -frente a Venezuela y -, justamente los encuentros que marcarían el regreso del jugador de PSG tras haberse tomado un "descanso" post Mundial. Si llega en buenas condiciones física, Scaloni lo imagina como titular. ¿Alternativas? Acuña y Rodrigo De Paul.

LAUTARO MARTÍNEZ

Sin Gonzalo Higuaín -ya retirado de la Selección- ni Mauro Icardi -se quedó afuera de los 23-, y con Sergio Agüero convocado por primera vez, la opción que asoma con más fuerza para el centro del ataque es Lautaro Martínez. El delantero del Inter jugó desde el inicio la mayoría de los amistosos del ciclo Scaloni, respondió con buenas actuaciones y tiene grandes chances de arrancar como el 9 titular.

EL PROBABLE XI DE ARGENTINA EN LA COPA AMÉRICA 2019