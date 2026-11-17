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¿Fue solo «mediocre» la actuación de la selección alemana ante Países Bajos? Rafael van der Vaart sorprende con unas declaraciones insólitas.

El exjugador de la Bundesliga Rafael van der Vaart criticó duramente a los futbolistas de la selección neerlandesa tras la abultada derrota ante una Alemania que, a su juicio, fue «mediocre».

Países Bajos se dejó arrollar por una selección alemana cuyo rendimiento fue normalito, como mucho , opinó Van der Vaart como comentarista de la cadena NOS. «En realidad, Alemania me pareció bastante mediocre. Desde luego, no es la mejor selección alemana a la que nos hemos enfrentado. Y, aun así, pierdes 5-0. Deberían avergonzarse de verdad».

En la derrota por 0-5 (0-1) , al combinado neerlandés le faltó cualquier atisbo de valentía para atacar, añadió el exinternacional neerlandés, que disputó 109 partidos con su selección. «Parecía que todos se habían hecho encima. Como un saco de patatas».

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Joey Veerman, que en las últimas semanas había brillado especialmente en el BVB, «falló un balón tras otro». Tijjani Reijnders, que hace pocos días destacó con un triplete en la victoria por 7-0 ante Grecia, también tomó «demasiadas decisiones equivocadas».

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Van der Vaart también criticó al guardameta Bart Verbruggen. Tras el gol del 0-5, este reunió a sus compañeros para una especie de reunión de crisis, probablemente para recriminarles su comportamiento defensivo, por momentos espantoso.

Van der Vaart comentó al respecto: «Sinceramente, no soporto ver algo así. Un portero hace eso y yo pienso: acabas de encajar cinco goles. No se puede esperar que pares todos los balones, pero ni siquiera estuviste cerca de hacerlo».

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Con la goleada sufrida ante su archirrival alemán, los neerlandeses cayeron al segundo puesto en la última jornada de la fase de grupos. Aunque esa posición basta para clasificarse para cuartos de final, ahora Países Bajos se enfrentará allí al líder de otro grupo. Por ahora, sería Francia, Inglaterra o Portugal.