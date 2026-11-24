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Pape Gueye, autor del gol que dio a Senegal el título ante Marruecos en la final de la Copa Africana de Naciones 2025 en Rabat, ha expresado su enorme alegría tras la sentencia del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que ha devuelto el trofeo a su selección y ha puesto fin a meses de polémica jurídica sobre quién era el campeón del torneo.

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El jugador del Villarreal publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram en el que escribió: «Después de estos largos meses de espera, siento ante todo un gran alivio, y también un enorme orgullo al ver que la segunda estrella vuelve a Senegal».

Gueye añadió, dirigiéndose a la afición senegalesa: «Pueblo de Senegal, siempre daremos lo máximo para que os sintáis orgullosos de nosotros».

El futbolista senegalés también dedicó un mensaje especial a los marroquíes: «Pienso también en nuestros hermanos marroquíes. Más allá del fútbol, el respeto y la fraternidad entre nuestros dos pueblos siguen siendo lo más importante. Preservémoslo».

El jugador de los Leones de la Teranga cerró su mensaje con estas palabras: «Al final, la ganadora es África», y acompañó la publicación con un corazón rojo y la bandera de su país.

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El mensaje de Gueye llegó después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo anunciara este martes su decisión de estimar el recurso de la Federación Senegalesa de Fútbol contra la Confederación Africana de Fútbol y la Real Federación Marroquí de Fútbol, anular la resolución del Comité de Apelación de la CAF del pasado 17 de marzo y restablecer el resultado de la final, que terminó con victoria de Senegal por 1-0 tras la prórroga.

La crisis se remonta al partido disputado el pasado 18 de enero en el estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, cuando el árbitro congoleño Jean-Jacques Ndala señaló un penalti a favor de Marruecos en el tiempo de descuento, tras revisar la jugada en el VAR, por una entrada de Malick Diouf sobre Brahim Díaz. La decisión provocó las protestas de los jugadores senegaleses, varios de los cuales abandonaron el terreno de juego antes de volver para completar el encuentro. Después, Díaz falló el penalti.

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Tras la reanudación, Pape Gueye marcó el gol de la victoria de Senegal en la prórroga, en el minuto 94, y llevó a su selección al triunfo por 1-0 y a conquistar su segunda estrella africana. Sin embargo, la situación cambió en los despachos en marzo, cuando el Comité de Apelación de la CAF anuló la decisión del Comité Disciplinario, consideró que Senegal se había retirado de la final y dio el partido por ganado a Marruecos por 3-0, en virtud de los artículos 82 y 84 del reglamento del torneo.

No obstante, el Tribunal de Arbitraje Deportivo consideró que dichos artículos no eran aplicables a lo sucedido, ya que el árbitro decidió reanudar el partido en lugar de darlo por terminado definitivamente. El TAS entendió que la decisión de continuar el juego entraba dentro de sus competencias y que el regreso de ambos equipos al terreno de juego permitió que el encuentro siguiera adelante. Por ello, anuló la resolución del Comité de Apelación y restableció el resultado original del partido, con lo que el título vuelve oficialmente a Senegal.

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De este modo, Senegal recupera su corona africana unos diez meses después de la final, mientras que Marruecos pierde el título que había obtenido por decisión del Comité de Apelación. Aun así, la federación marroquí ha anunciado que rechaza la sentencia y que tomará las medidas legales necesarias para recurrirla, por lo que las consecuencias de uno de los casos más polémicos de la historia del fútbol africano seguirán presentes incluso después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo haya resuelto el litigio.

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