La secreta cuarentena de Alexis Sánchez en Chile

El atacante del Inter de Milán recibió autorización de su club para abandonar Italia y sobrellevar la crisis sanitaria en su país natal.

Alexis Sánchez se encuentra en pasando la cuarentena a causa del Covid-19. De acuerdo a lo que publica este domingo el diario El Mercurio, el atacante del recibió la autorización de su club para abandonar , uno de los países más afectados por la pandemia, y así sobrellevar la crisis sanitaria en su residencia del sector oriente de la Región Metropolitana.

En su arribo, el máximo artillero histórico de La Roja debió cumplir con un estricto confinamiento de 14 días debido a la situación que atraviesa la península con 175.925 casos confirmados y 23.227 fallecidos. "El club lombardo le envió una estricta pauta de trabajo, la que el atacante cumplió sin problemas" en su casa ubicada en Lo Curro. Esto se puede apreciar en las variadas imágenes que compartió el Niño Maravilla en sus redes sociales.

Según el citado medio, "fueron muy pocas las personas que sabían que Alexis estaba en el país. Solo su familia, su representante y algunos amigos manejaban la información. El técnico de la Selección chilena, Reinaldo Rueda, también fue informado".

Siempre de acuerdo al matutino, "el entrenador está en permanente contacto con los jugadores y, en ese sentido, Sánchez no es la excepción. Claramente no se le podía entregar ninguna pauta de trabajo debido a que el jugador está bajo el régimen de su club y no de la Selección", señalan desde Quilín.

El nacido en Tocopilla es el último futbolista extranjero del Nerazzurri que aún permanece en su país de origen; sin embargo, debe volver esta jornada a Europa ya que se espera que los planteles de la vuelvan a las prácticas el próximo lunes 4 de mayo. Y es que al llegar a Italia deberá cumplir con otras dos semanas de aislamiento obligatorio.

Cabe destacar que este sábado, la municipalidad de Ñuñoa publicó a través de sus redes sociales un mensaje para sus vecinos mediante un registro con el formado en como protagonista. “Hola amigos de Ñuñoa, les mando un saludo grande, cuidense mucho y no salgamos de casa por favor“, indicó el ex . “Independiente del lugar de Ñuñoa en el que vivas, #QuedateEnCasa y sigue el consejo que el gran @Alexis_Sanchez tiene para los vecinos de nuestra comuna”, señalaron desde el municipio.