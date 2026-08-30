Juan Fran Funes, técnico del Málaga, estalló de rabia contra el arbitraje tras la abultada derrota de su equipo ante el Real Madrid por 4-0, en el partido que enfrentó a ambos conjuntos en el estadio "Santiago Bernabéu" dentro de la tercera jornada de LaLiga.

Pese a reconocer la superioridad del Real Madrid sobre el césped, el entrenador del Málaga lanzó duras críticas al árbitro, al considerar que sus decisiones se inclinaron a favor del equipo local a la hora de señalar las faltas.

Funes declaró durante la rueda de prensa posterior al encuentro: "Tienes la sensación de que si soplas a un jugador del Real Madrid se pita falta, mientras que a nosotros no nos pitan ninguna falta a menos que haya sangre".

El entrenador español añadió que su equipo no gozó de los mismos criterios a la hora de señalar los contactos, apuntando a que el árbitro mostró "mayor facilidad" para hacer sonar su silbato a favor del Real Madrid en comparación con lo que ocurría con los jugadores del Málaga, algo que provocó el malestar del cuerpo técnico tras el final del partido.

Por otro lado, José Mourinho se negó a entrar en cualquier polémica arbitral y, al ser preguntado por las declaraciones de Funes, se limitó a una respuesta escueta al decir: "No merece un comentario", cerrando así la puerta a cualquier disputa mediática tras la gran victoria.

El Real Madrid había sentenciado prácticamente el partido durante la primera media hora, después de que marcaran Jude Bellingham, un gol en propia puerta del portero del Málaga Alfonso Herrero, y luego Kylian Mbappé, antes de que Arda Güler cerrara el póquer en el tiempo añadido, para que el conjunto blanco prolongue su arranque perfecto en LaLiga con tres victorias consecutivas.

Lee también:

Fichaje de peso: el Manchester United abre sus arcas para incorporar a una estrella del Real Madrid