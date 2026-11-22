Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Lorenzo Insigne sigue marcando la diferencia. Tras 43 días de baja, el delantero de Frattamaggiore volvió a estar disponible para la Sampdoria y decidió el partido en casa contra el Benevento. Con la confianza del técnico Luca D'Angelo, el napolitano jugó de titular junto a Gennaro Tutino y fue decisivo en la victoria de la Sampdoria.

Un gol de cabeza, una asistencia de gran calidad y un 3-1 sin discusión que supuso la tercera victoria consecutiva para el conjunto de Liguria, que ya había derrotado al Entella y al Carrarese. Paso a paso y gracias a la llegada del nuevo técnico, la Sampdoria está levantando cabeza: ha sumado 10 puntos en los primeros 5 partidos con su nuevo entrenador en el banquillo. Y ahora la Sampdoria también podrá contar con las actuaciones del Magnífico, que ya suma 4 goles en los 6 partidos que ha disputado hasta ahora con su nueva camiseta.

El número 10 comentó así su partido: «El gol me provocó muchas emociones, ante nuestra grada y junto a mis hijos. Lo necesitaba, pero estoy contento sobre todo por los tres puntos, que nos dan mucha energía. El camino es largo; solo tenemos que mantener los pies en el suelo y seguir así».

Tras una lesión muscular en el muslo que le hizo perderse cinco partidos, Insigne volvió y se hizo notar de inmediato. En poco tiempo, y después de su segunda etapa en el Pescara, demostró una vez más que es un lujo para la Serie B, echándose a la espalda a un equipo joven como el de la Sampdoria, que ahora está a pocos puntos de la zona de playoff.

Anuncios Anuncios

El campeón de Europa está plenamente implicado en este proyecto, convencido al 100% y con renovadas ganas de ser decisivo. La carrera para abrazar a sus hijos junto al terreno de juego, el liderazgo técnico y emocional que aporta a la Sampdoria y el sueño de devolver a un grande como este a la Serie A: todo es posible con un Lorenzo Insigne así.