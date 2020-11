La salud de Diego Maradona hoy: qué tiene, por qué fue internado, dónde está y cómo seguirá su tratamiento

El DT de Gimnasia fue hospitalizado en La Plata para realizarse un nuevo chequeo y su médico afirmó que estará al menos "tres días".

Diego Maradona cumplió 60 años el pasado viernes y recibió saludos y afectos de todo tipo, pero su aparición en el Bosque generó preocupación. Desde hace tiempo que el DT de Gimnasia no se encuentra bien anímicamente y este lunes se decidió internarlo en el Instituto IPENSA de la ciudad de La Plata, en lo que habría sido una decisión del círculo íntimo, pero con el aval del ídolo.

Según revelaron distintos medios, la internación, que nada tiene que ver con un caso de COVID-19 -todos sus testeos dieron negativos-, no es de urgencia y es para hacerle estudios y un seguimiento diario. Lo acompaña Leopoldo Luque, su médico personal, quien hace unos meses había revelado que Pelusa estaba atravesando una depresión debido a la pandemia y a los conocidos problemas familiares.

"Obviamente, esta cuarentena es muy difícil para todas las personas que se encuentran aisladas realmente, como él, lo sienten y mucho. Esto trae trastornos de ánimo. Es una realidad que no solo afecta a Maradona", había dicho durante el pasado mes de junio.

Unas semanas después del regreso de los planteles a los entrenamientos, el astro acudió al mismo centro de salud platense para someterse a un chequeo general, pero los resultados no fueron los esperados y por eso se decidió profundizar el análisis sobre los valores más preocupantes. Entre los síntomas mencionados se encuentran anemia, deshidratación, la falta de sueño y de apetito.

"Esta semana tuvo un bajón. Lo vamos a dejar internado hasta optimizarlo. Él está bien, si quiere se para y se va”, confirmó su médico personal ante la prensa, para luego aclarar "hay un cuadro de anemia" y que no se trata de una recaída en su adicción al alcohol ni un posible caso de COVID-19 ("ni hay que hablar de tonterías así"), ni mucho menos un caso de ACV, como así también contar que "el viernes estuvo entrenando y al otro día no tenía ánimos, cuando le dije de venir primero se negó y después él quiso".

En su extensa explicación, subrayó que "es un paciente de edad, con muchas presiones en su vida, que cumple 60 años con todo lo que eso representa. Es un momento que hay que ayudarlo. Es muy difícil ser Maradona, muchas personas, mucha gente. Creo que Diego toma sus decisiones constantemente. El no está acá porque lo traje yo y fue al partido (el viernes, ante Patronato) porque quiso. No lo ví como me gustaría verlo y como se puede esperar. Por eso le dije: 'Vamos a la clínica para estar mejor', y le insistí hasta que me dijo que sí"

Además, advirtió que "la idea es que esté tres días internado", ya que "está bien, pero puede estar mucho mejor", incluso aventurando que el domingo podría volver al Bosque, cuando el Lobo reciba a Vélez por la segunda fecha de la Copa Liga Profesional 2020.