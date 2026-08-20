La afición del Ittihad ha lanzado una potente campaña a través de la plataforma "X" bajo el hashtag (#RechazoLaSalidaDeDiaby1), en un mensaje claro que refleja su rotundo rechazo a la idea de que el francés Moussa Diaby abandone las filas del "Decano", después de que se hayan multiplicado las informaciones que apuntan a que el jugador está cerca de dejar el club y regresar a la Bundesliga.

El movimiento de la afición coincidió con las informaciones que señalan que Diaby ha alcanzado un acuerdo con el Bayer Leverkusen alemán para incorporarse a sus filas con un contrato que se extiende hasta el año 2031, lo que ha encendido la ira de los seguidores del Ittihad, que consideran que la salida del extremo francés en este momento representa un nuevo golpe para las aspiraciones del equipo, especialmente tras la marcha de varios nombres durante el último periodo.

La gacela francesa, una "línea roja"

Desde su llegada al Ittihad en el verano de 2024, Diaby ha logrado imponerse como uno de los elementos importantes dentro del sistema del equipo, y no necesitó mucho tiempo para convertirse en un jugador en el que la afición confía para marcar la diferencia gracias a su velocidad y a su capacidad para penetrar en los espacios y generar peligro por las bandas.

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El nombre del extremo francés también se ha vinculado a logros importantes en la trayectoria del Ittihad durante el último periodo, después de haber sido uno de los elementos que contribuyeron a la conquista por parte del "Decano" de los títulos de la Roshn League y de la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, hasta convertirse, para un amplio sector de la afición, en más que un simple jugador extranjero, sino en uno de los pilares que se deben conservar.

Por esta razón, la campaña de la afición ha llegado con tanta fuerza, porque el hincha del Ittihad no ve en Diaby a un jugador que se pueda reemplazar con facilidad, sino que considera su marcha una continuación de la serie de pérdidas de elementos influyentes, en un momento en el que esperaba que la dirección del club se orientara a reforzar al equipo y a conservar sus piezas fundamentales.

La salida de Diaby, un "gran shock"

Varios aficionados del Ittihad consideran que el problema no radica únicamente en la salida de Diaby, sino en el momento en el que llega la posible decisión, especialmente con una sensación creciente de que el club ha empezado a perder a sus estrellas una tras otra sin obtener a cambio alternativas que le brinden la misma sensación de estabilidad y fortaleza.

Un sector de la afición cree que la marcha de Diaby podría abrir la puerta a una nueva crisis dentro del equipo, porque el extremo francés representa una de las soluciones ofensivas más importantes, además de que reemplazarlo por un jugador que posea velocidad, experiencia y capacidad de adaptarse rápidamente a la Roshn League no será una tarea sencilla.

La afición no oculta sus temores de que la salida de Diaby se convierta en un nuevo eslabón de una cadena de decisiones que hagan que el Ittihad entre en una espiral continua de reconstrucción, en lugar de conservar un equipo capaz de competir y de mantener la estabilidad durante varias temporadas consecutivas.

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Y mientras aumentan las peticiones de mantener a la "gacela francesa", la decisión final sigue en manos de la dirección del Ittihad, que se encuentra ahora ante una verdadera prueba frente a su afición: ¿se aferrará a una de las estrellas más importantes del equipo y cerrará la puerta a su salida, o abrirá el camino a un nuevo traspaso que podría situar de nuevo al club ante la tarea de buscar un sustituto?

Al final, el hashtag #RechazoLaSalidaDeDiaby1 no fue una simple campaña pasajera en las redes sociales, sino un mensaje claro de la afición del Ittihad de que hay nombres que considera que representan el futuro del equipo y que no quiere perder. Y si Diaby está realmente camino del Leverkusen, la dirección necesitará algo más que un simple fichaje de reemplazo para convencer a la afición de que su marcha no será el inicio de una nueva crisis dentro del "Decano".