Virgil van Dijk se mostró muy combativo en la mañana del miércoles ante los medios presentes en Zeist. El capitán de la selección neerlandesa primero se encaró con Noa Vahle y, después, con Maarten Wijffels, Martijn Krabbendam y Valentijn Driessen.

Van Dijk se mostró primero especialmente duro con Vahle. Le dijo que es una “auténtica tontería” que fuera idea suya jugar con cinco defensas contra Marruecos en el Mundial. Según Van Dijk, eso fue “sugerido” por sus compañeros el verano pasado.

Después de unos intercambios poco amistosos con Wijffels y Krabbendam, le llegó el turno a Driessen, que entró con dureza.

“Virgil, esto es un poco un trámite, ¿eh? Hoy estás un poco gruñón. Normalmente eres un buen tipo”, arrancó el jefe de fútbol de De Telegraaf.

“A veces hay que decir las cosas. No puedo estar escuchando siempre toda esa mierda”, respondió Van Dijk. “¿Pero no puedes ser simplemente sincero? Estás súper seco”, replicó Driessen.

“Esto no es una conversación. En la rueda de prensa solo tienes que hacer una pregunta”, respondió después Van Dijk. Driessen: “Estás seco. ¿No puedes simplemente responder?”

“Con muchísimos medios no tengo ningún problema y nunca lo he tenido, pero si se lanzan tonterías al mundo, ¿qué se supone que tengo que hacer con eso?”, respondió después Van Dijk.

Driessen replicó que entonces Van Dijk debería hablar con los medios responsables de esos rumores absurdos. “¿No estoy hablando ahora con ellos?”, dijo el capitán del Liverpool antes de que la conversación se cortara.



