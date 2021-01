Ronald Koeman admite que "hoy el Barça no está para ganar muchas cosas"

El técnico del Barcelona reconoce que el nivel del equipo todavía no le alcanza para pelear por grandes títulos y asegura que no cuenta con Todibo.

Ronald Koeman comparece al punto de la una del mediodía, hora local, para analizar la previa a la visita del Athletic Club al Barcelona del domingo.

El futuro de Neto

"No voy a entrar en este tema. A final de temporada ya veremos qué pasa. Ahora solo pienso en el Athletic".

Cómo sorprender a Marcelino

"Ni él me puede sorprender a mí, ni yo a él. Llevamos dos partidos seguidos y es complicado. Los dos tenemos nuestros sistemas y no hay sorpresas".

Goles a balón parado

"Es importante fijar las marcas, porque es una calidad que tiene el Athletic y que le da mucho rendimiento. Tienen mucha gente que va bien por arriba y habrá que defender muy bien. El árbitro es muy importante para que no haya faltas que no son, como pasó el otro día. Hemos hablado de no hacer faltas innecesarias, porque ellos las buscan".

Todibo

"Es jugador del Barça, pero no voy a contar con él".

¿Vendrá Eric?

"No sé si Eric Garcia va a venir i no me interesa, porque no es mi trabajo. Solo pienso en el partido con el Athletic".

🔊 @RonaldKoeman: "Sergi Roberto tiene posibilidades de entrar en la lista de convocados para el partido de mañana" #BarçaAthletic

Sergi Roberto

"Le he visto con mucho ánimo de volver. Tiene muchas posibilidades. Mañana damos la lista y veremos".

Guardiola

"He hablado con Guardiola para felicitarle sus 50 años, pero no hemos hablado de Eric Garcia, porque no es mi trabajo. Sabemos que vendrá seguro en verano y si no viene ahora, pues lo aceptamos".

Horarios

"Hubiera sido mejor jugar en casa la Copa, pero no es así. El Barça es el equipo más importante en todas las competiciones y eso marca el horario. Tenemos que aceptarlo y pensar en ganar los partidos".

Títulos

"Sabemos la situación que tenemos en la Liga. Está complicada, porque la distancia de puntos es muy grande. En la Champions League no hay un favorito claro. Tenemos una eliminatoria ante el PSG que intentaremos pasar. La ambición del equipo es ganar títulos, porque somo el Barça, pero hay que ser realistas".

Año de transición

"Es una temporada donde estamos cambiando cosas. Optamos por jugadores jóvenes. El Barça no está para ganar muchas cosas. Mejoramos, luchamos, pero hay que ser realista y ver de dónde venimos y los cambios que ha habido. No depende de un fichaje".

El informe

"Un jugador del Barça tiene que estar preparado para todo. Umtiti ha estado mucho tiempo fuera. Mingueza ha subido al primer equipo... ya veremos qué pasará en el futuro. Los jugadores tienen que demostrar"

La secretaria técnica

"Mi trabajo es preparar el partido para los partidos y el trabajo de Ramon Planes es mejorar nuestra plantilla y si salen cosas que explica él sobre esto... No he visto mucho. Mi trabajo es pensar en el partido y se habla más de otras cosas. No me interesan".

Eric Garcia

"Siempre es importante que el club trabaje para mejorar la plantilla, si no es ahora, en verano, no me molesta que el club haga este trabajo y los jugadores tampoco pueden estar molestos, no veo el problema".

🔊 @RonaldKoeman: "El Athletic Club es un equipo físicamente fuerte, sobre todo a balón parado" #BarçaAthletic

Athletic

"Los dos partidos anteriores contra el Athletic hemos tenido muchas ocaciones para ganar, ellos ganaron la final de la Supercopa. Son un equipo fuerte y a balón parado. Hay que estar muy concentrados en esas acciones y definir las ocasiones que creemos. Hemos mejorado mucho y hay que seguir así".