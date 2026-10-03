El caso de Cristiano Ronaldo, estrella del Al-Nassr saudí, sigue teniendo eco en distintas partes del mundo, después de que abandonara la concentración de la selección de su país, Portugal, enfadado.

El diario As informó de que Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, trató de restar importancia al asunto, pero sin éxito, durante la rueda de prensa que ofreció antes del duelo ante Noruega en la Liga de Naciones de la UEFA.

Sin embargo, la tensión alcanzó tal grado que el jefe del centro de prensa de la selección portuguesa se vio obligado a intervenir y poner fin a las preguntas relacionadas con Ronaldo.

Jesus dijo: "No voy a decir nada. Ronaldo es un símbolo de la selección portuguesa. Y que quede completamente claro. Después del partido ante Noruega, tendremos ocasión de hablar de este asunto".

Y añadió: "Lo importante es el partido, el partido contra Noruega. Ese que tenemos que jugar bien ante nuestra afición, y nuestro objetivo es ganar. No me dejéis ignorar este asunto".

Desde el inicio de la rueda de prensa, el tema de Cristiano estuvo presente de forma reiterada en las preguntas de cerca de 50 periodistas que acudieron a la rueda de prensa, mientras Jesus trataba de evitar responderlas de la mejor manera posible.

Jesus dijo: "Me voy a centrar en lo que he dicho, en el equipo y en el rival. Noruega es una de las cinco mejores selecciones de Europa y cuenta con grandes jugadores. Tenemos que centrarnos en esto, y ese es precisamente el problema en este momento. Después, tendremos ocasión de analizar lo que pueda pasar aquí. Tenemos que pensar en la clasificación del grupo mañana".

Tras la decisión de Cristiano, el pueblo portugués quiso dar las gracias al jugador por todo lo que ha ofrecido durante cerca de tres décadas. En este contexto, una de las preguntas se centró en el posible recibimiento que tendría el técnico antes del partido ante Noruega.

Jesus respondió: "El cariño que busco y que me gusta recibir no va más allá de lo que representa la selección. El cariño es para el equipo y los jugadores, no para mí. Yo soy parte de un equipo, y soy el entrenador de un equipo. Todo tiene que ver con el apoyo que los aficionados dan a la selección. A mí me importa mi país y la bandera de mi país".

Al plantearse la cuarta pregunta sobre el mismo tema, se agotó la paciencia de Jesus y de la parte portuguesa, pues el técnico dijo: "¿Hablar con Cristiano por teléfono? No quiero tener ninguna relación con nada que no tenga que ver con la selección".

Después, el jefe del centro de prensa de la selección intervino para poner fin al asunto que ocupa a Portugal en estos días, y dijo: "Jesus ya ha dicho, en lo relativo al tema de Cristiano, que hablará de ello después del partido de mañana".







