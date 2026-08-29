El club catarí Al Shamal anunció este sábado que su jugador marroquí Mohamed Rabie Hrimat sufrió una rotura del ligamento cruzado.

Hrimat se lesionó durante el encuentro entre Al Shamal y Al Gharafa, en la segunda jornada de la liga catarí, que terminó con victoria de Al Shamal por 3-1.

Al Shamal informó, a través de su sitio oficial, que las pruebas médicas confirmaron que Hrimat sufre una rotura del ligamento cruzado.

El club catarí añadió: "El jugador marroquí será sometido a una intervención quirúrgica, tras la cual se determinará la fecha de su regreso a los terrenos de juego".

Hrimat, de 32 años, se había incorporado a las filas de Al Shamal en el actual mercado de fichajes de verano, procedente del AS FAR, teniendo en cuenta que su contrato con el club catarí se extiende hasta el verano de 2028.

Hrimat acaparó todas las miradas tras su gran actuación con la selección de Marruecos en la Copa Árabe 2025, que terminó con la coronación de Marruecos en Catar.

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