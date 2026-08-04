El traspaso de Givairo Read al AS Roma parece estar cada vez más en el aire, según informa Gianluca Di Marzio, de Sky Sport. Según el periodista italiano especializado en fichajes, el club romano ya ha puesto la mira en una alternativa.

“Los de Róterdam negocian con el cuchillo entre los dientes. Por eso, las conversaciones entraron el lunes por la noche en un punto muerto”, escribió antes Voetbal International. “La Roma no parece querer ir mucho más allá. Por eso, queda por ver si ambas partes acercan posturas en los próximos días”.

“Hay poco optimismo con respecto al traspaso de Read al AS Roma”, informa Di Marzio. Al parecer, el club italiano sí ha presentado una segunda oferta y actualmente espera una respuesta del Feyenoord.

“Los agentes del jugador, que ya ha expresado su preferencia por la Roma, intentarán convencer al Feyenoord de que rebaje el precio de salida. Aun así, dentro del club italiano hay poca confianza en un desenlace positivo”, escribe Di Marzio.

Debido al alto precio exigido por el Feyenoord, la Roma parece desviarse hacia una alternativa, según informan Di Marzio y Matteo Moretto, de Marca. El entrenador Gian Piero Gasperini está encantado con Nahuel Molina y quiere incorporar al argentino a su plantilla si la llegada de Read no resulta viable.

I Giallorossi quieren poder activar rápido una alternativa por un jugador que se ajuste a las exigencias del técnico italiano. Según se informa, la Roma ya habría presentado una oferta de alrededor de quince millones, incluidos bonus, al Atlético de Madrid. Gasperini ya había querido llevarse antes al lateral derecho al Atalanta.

Según Di Marzio y Moretto, las próximas horas serán cruciales para el AS Roma. Si el Feyenoord no está dispuesto a rebajar el precio de salida por Read, el club romano intentará alcanzar rápidamente un acuerdo definitivo para la llegada de Molina.