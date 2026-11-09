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La Roma ha adoptado una postura firme respecto a Nahuel Molina al impedir su convocatoria a última hora con la selección argentina para el próximo parón internacional. Pese a la considerable reducción de la sanción de la FIFA al defensa, el club ha optado por mantener al jugador en el centro de entrenamiento de Trigoria.

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Postura ante la convocatoria con Argentina

La Roma ha informado a la Asociación del Fútbol Argentino de que no permitirá que Molina se incorpore a la selección esta semana, según Football Italia. La decisión ha sorprendido a muchos, dado que el defensa puede jugar parte de los próximos partidos internacionales.

Aunque Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, quería contar con el lateral, el momento en que se produjo la petición parece haber sido decisivo para la negativa de la Roma. El equipo italiano se mantiene firme e insiste en que el jugador debe entrenarse con sus compañeros de club el miércoles.

Detalles de la reducción de la sanción de la FIFA

El origen de esta situación está en una importante resolución disciplinaria de la FIFA. Molina recibió inicialmente una sanción de siete partidos y una cuantiosa multa de 77.000 dólares por conducta violenta al término de la final del Mundial de 2026, en la que España derrotó a Argentina por 1-0 en la prórroga. Su compañero y excentrocampista de la Roma Leandro Paredes también fue sancionado, con diez partidos de suspensión y una multa de 90.000 dólares.

El sábado, se confirmó que la sanción de Molina se había reducido de siete partidos a cuatro. El lateral derecho ya ha cumplido buena parte de ella al perderse las tres victorias de Argentina en los amistosos contra Bolivia, Burkina Faso y Benín en octubre. Con esos tres encuentros ya contabilizados, solo le queda un partido por cumplir de su sanción revisada de cuatro.

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Próximos partidos de Argentina

Argentina tiene previstos dos amistosos internacionales de alto perfil durante el parón de noviembre. Primero se enfrentará a su rival continental Uruguay y después a Costa Rica. Aunque Molina puede jugar el segundo partido, la Roma considera que evitar un viaje de larga distancia beneficia tanto al jugador como al club.

Scaloni sigue contando en gran medida con jugadores de la máxima categoría italiana: la última convocatoria de Argentina incluye a siete representantes de la Serie A mientras la selección deja atrás lo ocurrido en verano. Entre los convocados están los compañeros de Molina en la Roma Leonardo Balerdi, Matias Soule y Santiago Castro. Así, la Roma mantiene una amplia representación, a la que se suman los jugadores del Como Nico Paz y Maxi Perrone, Mariano Troilo, del Parma, y Franco Mastantuono, de la Fiorentina.

El papel clave de Molina en la lucha de la Roma por el título

En su club, Molina ha disputado 12 partidos con la Roma entre todas las competiciones esta temporada. Ha marcado un gol en la Champions League y ha dado dos asistencias en la Serie A. Sus aportaciones han ayudado al equipo a firmar una buena campaña liguera: la Roma ocupa actualmente el tercer puesto de la Serie A con 27 puntos, a solo dos del líder, la Lazio.