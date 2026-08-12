La Roma, reina del mercado de fichajes, pero ahora hacen falta las salidas: para las casas de apuestas, Soulé y Koné están en primera fila para decir adiós

La Roma sigue confirmándose como una de las reinas del mercado de fichajes de verano. Tras la llegada del argentino Nahuel Molina, está a un paso el golpe Rodrigo Mora, un fichaje de 50 millones de euros que podría darle a Gian Piero Gasperini esa pieza ofensiva fundamental para su juego. Un mercado importante, que necesariamente debe guiñar un ojo al balance, con la Roma “obligada” también a vender.

Según los bookmakers, los principales señalados para despedirse de la capital antes del cierre de la ventana estival son Matias Soulé y Manu Koné. El extremo argentino, debido a una competencia cada vez más feroz en la mediapunta, ve su salida antes de septiembre propuesta a una cuota de 1,70 por los expertos de Betflag y Better.

El excelente Mundial disputado con Francia por Manu Koné ha puesto al francés en el radar de varios clubes europeos: su salida de la Roma antes del final de la sesión se paga a 2,20 en las pizarras de las casas de apuestas. Salidas quizá dolorosas pero estratégicas, necesarias para financiar las ultimísimas piezas pedidas por el técnico (Luis Henrique y Udogie por encima de todos) para completar un verano de absoluto protagonismo.