La Roma debe generar plusvalías antes del 30 de junio; según las casas de apuestas, Ndicka y Kone son los más cercanos a ser traspasados

La Roma necesita obtener unos 50 millones en plusvalíasantes del 30 de junio para cumplir con los límites de la UEFA. Son días agitados: el nuevo director deportivo, D’Amico, busca compradores para equilibrar el presupuesto sin debilitar al equipo. Más allá de secundarios como Romano y Baldanzi, la Roma necesita una venta importante: para Better, el favorito es Evan Ndicka (2,25), seguido de Manu Konè (2,30 en William Hill).





Ambos están en el Mundial: el defensa aún no ha jugado, mientras que el centrocampista francés convenció en su debut ante Irak. Menos probable es la salida de Svilar y Wesley, considerados indispensables por Gasperini, con una cuota de 3,50.