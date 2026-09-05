La AS Roma sigue impecable tras la tercera jornada de la Serie A. En casa ante el Atalanta, los hombres de Gian Piero Gasperini estuvieron durante mucho tiempo abocados a la derrota, pero gracias a los goles muy tardíos de Mario Hermoso (89') y Matías Soulé (90+3') remontaron el 0-1 para imponerse por un muy trabajado 2-1.

Antes del partido, las miradas estaban puestas en Marten de Roon, que recientemente dejó el Atalanta como leyenda del club para fichar por la Roma. El futbolista de Zwijndrecht empezó en el banquillo y, al igual que Devyne Rensch, no llegó a entrar. Donyell Malen, por supuesto, comenzó en el once titular y fue sustituido al cabo de una hora.

Malen tuvo algunas ocasiones en la primera parte, pero estuvo menos letal que en los dos encuentros anteriores, en los que firmó un total de cinco goles. Así, el internacional neerlandés no supo resolver ante el portero del Atalanta Marco Carnesecchi cuando estaba en una posición prometedora.

El marcador se abrió en contra de lo que reflejaba el partido y fue el Atalanta quien golpeó primero. Charles De Ketelaere se fue en velocidad de Hermoso y puso el centro. Evan Ndicka metió un pie al envío del belga, pero no pudo evitar que Éderson fusilara el rechace para hacer el 0-1.

Durante mucho tiempo pareció que todo acabaría así, pero en gran parte gracias a Soulé el destino decidió otra cosa. El argentino puso un córner en la cabeza de Hermoso poco antes del final, y este encontró la escuadra lejana con un precioso cabezazo bombeado: 1-1.

La locura fue aún mayor en el Olímpico. Santiago Castro, sustituto de Malen, que ya había golpeado dos veces la madera antes del empate, llevó el balón hasta Paulo Dybala. El mediapunta, a su vez, encontró espacio para su compatriota Soulé, que se perfiló hacia dentro, sacó un disparo tapado y sorprendió a Carnesecchi en el palo corto: 2-1.

Así, la Roma suma nueve puntos tras tres partidos y, junto con el Inter, que antes en el día se deshizo del Napoli en un duelo espectacular, es por ahora el único equipo con esa cifra después de tres jornadas. AC Milan, Juventus y Lazio (seis puntos en dos partidos) todavía pueden igualar esa marca.