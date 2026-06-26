Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-MATCH37-URU-CPVAFP

Traducido por

La revuelta de Valverde y las acusaciones a Bielsa... Una petición saudí agita la concentración de Uruguay antes del partido contra España

Uruguay vs España
Uruguay
España
World Cup
Cabo Verde vs Arabia Saudí
Cabo Verde
Arabia Saudí
F. Valverde
M. Bielsa
Uruguay
España
México
Cabo Verde
Arabia Saudí
EE. UU.
Argentina

El Mundial está lleno de momentos emocionantes.

En las últimas horas se han producido acontecimientos emocionantes en la concentración de Uruguay, antes de afrontar el decisivo partido contra España en el Mundial.

La Celeste se medirá a España en la madrugada del sábado, en la última jornada del grupo del Mundial 2026.

A pocas horas del encuentro, el diario francés L'Équipe ha revelado una grave crisis en la concentración tras una revuelta de los capitanes Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Manuel Ugarte contra el entrenador argentino Marcelo Bielsa.

Los capitanes se reunieron con el técnico para cuestionar su método de entrenamiento, al considerarlo agotador y propenso a lesiones.

Además, solicitaron jugar con una defensa baja ante España y priorizar el contraataque, estrategia que creen más conveniente para este encuentro.

World Cup
Uruguay crest
Uruguay
URU
España crest
España
ESP
World Cup
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV
Arabia Saudí crest
Arabia Saudí
KSA

Curiosamente, Arabia Saudí usó esa misma táctica ante el campeón de Europa y perdió 4-0, mientras que contra Uruguay, tras dominar la primera parte, terminó 1-1.

La reunión duró 48 minutos y enfureció a Bielsa, quien acusó a algunos jugadores de buscar su cese.

La Celeste debe ganar para asegurar su pase a dieciseisavos sin depender de otros resultados.

Uruguay es segunda del Grupo H, igualada con Cabo Verde, a dos puntos de España y uno por encima de Arabia Saudí.

Anuncios