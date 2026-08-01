El número de caras nuevas que presentará el Barcelona la próxima temporada indica que el club catalán vive una revolución integral en distintos niveles.

Los cambios no se limitan a la dirección responsable del equipo de baloncesto, sino que se extienden también a la plantilla, después de que más de dos tercios de los integrantes de la pasada temporada abandonaran el Palau Blaugrana.

El nuevo proyecto incluye nombres como Sisco Poyol, Chevi Poyol, Aleksandar Sekulic, Justin Robinson, Agus Obal y Tyrese Martin, en una de las mayores reconstrucciones que ha vivido el club.

Tras tres temporadas en las que el equipo se quedó sin títulos, y en el marco de un proyecto que había perdido su rumbo, el Barcelona decidió poner en marcha una nueva etapa que conlleva cierto riesgo, mediante el fichaje de jugadores que carecen de experiencia en el baloncesto europeo.

El diario "Sport" señaló que el Barcelona se prepara para anunciar en las próximas horas el nombramiento de Chevi Poyol como el nuevo hombre fuerte del área de baloncesto del club.

Poyol llega al Barcelona después de realizar un trabajo destacado con el Baskonia la pasada temporada, y antes de eso con el Manresa, donde fue el principal artífice de los éxitos logrados por el equipo en el pabellón Nou Congost.

Por su parte, Juan Carlos Navarro fue confirmado en un nuevo cargo, después de haberse alejado durante las últimas semanas de la configuración del nuevo proyecto deportivo, y la leyenda del Barcelona se convertirá en embajador del equipo de baloncesto y en mentor de los jóvenes jugadores de las categorías inferiores.

Estos no serán los últimos movimientos, ya que el periodista Óscar Herreros reveló que el Barcelona reforzará su estructura deportiva con el fichaje del ojeador turco Kuzey Kilic.

Kilic goza de una reputación destacada en el baloncesto europeo, y pese a que solo tiene 26 años, ha acumulado una experiencia notable gracias a su trabajo con varios de los grandes clubes del continente.

El diario Sport confirmó que su traspaso al Barcelona ya está cerrado, tras poner fin a su vinculación con el Dubai Basket, en cuyo cuerpo técnico trabajó hasta la temporada pasada, y que el club anunciará la operación oficialmente en los próximos días.

Los responsables del Barcelona consideran la llegada del ojeador turco como una noticia de gran importancia, ya que representaba un eslabón perdido dentro de la estructura deportiva del equipo de baloncesto.

El club cree que el fichaje de Kuzey Kilic, junto al de Chevi Poyol, supondrá un paso decisivo en la reconstrucción del proyecto y en volver a situar al equipo de baloncesto del Barcelona en el camino correcto.