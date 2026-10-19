La revolución de Mourinho se enciende en Madrid: mensaje incendiario antes del Clásico

José Mourinho, director técnico del Real Madrid, mostró una clara intervención táctica en los dos últimos partidos del equipo, ya fuera a través de ajustes en el once titular o mediante cambios decisivos, para conducir al conjunto blanco a dos victorias en las que anotó 8 goles, antes del esperado enfrentamiento ante el Barcelona en LaLiga.

El diario catalán "Marca" señaló que la huella del entrenador portugués se mostró con claridad en la victoria sobre la Roma en la Liga de Campeones, y luego en el triunfo ante el Sevilla por 4-1, después de que tomara decisiones que contribuyeron a mejorar el rendimiento del equipo y le brindaron soluciones adicionales en el centro del campo y en el ataque.

La decisión más destacada de Mourinho ante el Sevilla fue apostar por Fede Valverde en la posición de lateral derecho, en un movimiento que puso fin a su asociación con Aurélien Tchouaméni en el centro del campo y, al mismo tiempo, atendió la necesidad del equipo de una mayor estabilidad en el flanco derecho, en el que algunas de las opciones anteriores no habían ofrecido el nivel esperado.

Asimismo, el entrenador portugués decidió confiar en Arda Güler en la posición de pivote, después de haber acostumbrado a emplearlo en funciones más ofensivas, cercanas al área.

Este cambio respondió a la necesidad de aumentar la creatividad en el centro del campo, lo que se reflejó en el rendimiento del equipo, antes de que el jugador turco anotara el primer gol ante el Sevilla.

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El flanco izquierdo vivió otro cambio con la ausencia de Vinicius Junior por sanción, ya que Yan Diomande tuvo la oportunidad de participar y ofreció una actuación llamativa, aprovechando sus habilidades en el regate y su capacidad para generar peligro.

El jugador anotó un gol y además dio una asistencia por segundo partido consecutivo, después de haber brindado antes un pase decisivo ante la Roma.

Las intervenciones de Mourinho no se limitaron al once titular, pues realizó ajustes influyentes durante el enfrentamiento ante la Roma, después de que el Real Madrid cayera por dos goles, antes de cambiar la disposición del equipo y apoyarse en elementos ofensivos adicionales, entre ellos Endrick y Ceballos, de modo que la modificación contribuyó al regreso del equipo y a lograr la victoria en los últimos diez minutos.

Los cambios incluyeron el regreso de Güler al centro del campo y el retroceso de Valverde a la posición de lateral, además de la sustitución de Tchouaméni por Bernardo, en un movimiento que otorgó al Real Madrid una mayor densidad ofensiva y lo ayudó a dar la vuelta al marcador.

Estas decisiones reflejan el papel que se espera que Mourinho desempeñe en el Real Madrid, mediante la lectura de los partidos y la intervención en el momento adecuado para cambiar su rumbo, en un momento en que el equipo se prepara para una prueba importante ante el Barcelona, cuya victoria podría darle la oportunidad de recortar la diferencia con el líder de LaLiga.