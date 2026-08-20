La revolución de Mourinho en Madrid: Silva y Güler ponen fin a la era del doble pivote sólido

El regreso del entrenador portugués José Mourinho al Real Madrid ha dejado de ser un simple cambio de personalidad para convertirse en una transformación táctica radical, cuyos rasgos han empezado a asomar antes del pitido inicial oficial de la nueva temporada.

Con el equipo inmerso en la cuenta atrás para sus primeros partidos de LaLiga, el periodo de preparación y los numerosos experimentos que se han visto en él han desvelado un enfoque nuevo y completamente distinto del técnico portugués, un enfoque que el analista Aritz Gabilondo describió en el programa "El Larguero" de la Cadena SER como "el verdadero cambio futbolístico" de Mourinho.

Gabilondo explicó, en su intervención en el programa "Sanedrín" con Álvaro Benito, que el nuevo Mourinho ha abandonado sus viejas ideas, caracterizadas por el doble pivote rígido y de gran potencia física, y afirmó: "En la etapa anterior, habría sido imposible ver a Bernardo Silva jugar como segundo pivote junto a Tchouaméni; es un jugador que mide menos de 1,70 metros y de escaso peso físico, eso era imposible en la difícil etapa de Mourinho".

Añadió que esta transformación no es un caso aislado, sino una filosofía completa que el entrenador aplica desde sus últimos años en el Benfica, donde apostó por un organizador de juego cercano al pivote defensivo.

El analista señaló que lo mismo se aplica al turco Arda Güler, que ha pasado a jugar en una posición ligeramente más retrasada por detrás de Jude Bellingham para apoyar al centrocampista pivote, un rol que el antiguo Mourinho habría considerado un riesgo no calculado.

Gabilondo considera que la titularidad de Bernardo Silva en el primer partido del Madrid ante el Espanyol el próximo sábado es algo prácticamente seguro, y será la primera prueba oficial de este nuevo modelo.

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El Real Madrid afronta la temporada con un partido de retraso tras el aplazamiento de su encuentro de la primera jornada, de modo que inicia su andadura en la segunda jornada con tres puntos de desventaja respecto a sus rivales, en un nuevo desafío para Mourinho, que quiere demostrar que su cambio no fue solo de personalidad, sino en el propio fútbol.