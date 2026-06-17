La revolución de las gradas proclama la victoria de Infantino y desmiente a los escépticos sobre el Mundial de 2026

La FIFA se muestra satisfecha con el Mundial 2026, que por primera vez se disputará en tres países con 48 selecciones y 104 partidos.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó el ambiente excepcional y afirmó que el torneo refleja su objetivo de hacer del fútbol un deporte realmente mundial.

El martes se batió el récord de asistencia en un solo día en la historia de la Copa del Mundo; Cuatro partidos en Nueva York, Boston, Kansas City y San Francisco llenaron los estadios y mostraron la pasión desbordante de esta edición.

Ese día histórico coincidió con el debut de estrellas como Kylian Mbappé, Erling Haaland y Sadio Mané, aunque el verdadero protagonista fue el aficionado, cuyo entusiasmo confirmó que el jugador número 12 marca la diferencia.

La FIFA lo celebró con un comunicado: «El 16 de junio de 2026 quedará inmortalizado en la historia de la Copa Mundial. No tenemos palabras suficientes para agradecer a nuestra afición la vitalidad, el entusiasmo y la emoción que han aportado. La edición de 2026, la más inclusiva de la historia, demuestra el amor mundial por nuestro deporte y cómo el fútbol une a los pueblos».

Este éxito confirma la acertada decisión de ampliar el torneo de 32 a 48 selecciones; la transición no fue fácil y al principio recibió críticas, pero la realidad sobre el terreno ha demostrado lo contrario».

Selecciones antes consideradas “espectadoras” retan ahora a las potencias y cambian la dinámica, como se vio en las sorpresas ante equipos como España.

Con este impulso, el Mundial 2026 batirá récords y redefinirá el concepto de «Mundial»: un torneo más justo, competitivo y seguido que nunca.