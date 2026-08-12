El argentino Giuliano Simeone, delantero del Atlético de Madrid, se encontró por primera vez con su entrenador Diego Simeone, este miércoles, en el entrenamiento del conjunto madrileño, después de haber declarado durante el Mundial su deseo de abandonar el Atleti para cumplir su sueño.

Diversos informes de prensa señalaron que Álvarez presiona con fuerza para fichar por el Barcelona, durante el actual mercado de fichajes de verano, en medio del empeño del Atlético de Madrid por conservar sus servicios.

El diario "Mundo Deportivo" reveló los detalles del entrenamiento del Atlético de Madrid, señalando: "Todo fue completamente normal, ya que el delantero argentino estuvo como cualquier otro a las órdenes del Cholo, quien no dudó incluso en incluirlo en el once titular cuando se trataba de la táctica, formando una dupla con Lemar".

Y añadió: "También se esperaba que hubiera una conversación entre el entrenador y el jugador. Aún no se sabe si dicha conversación ha tenido lugar o no, pero confirmamos que el delantero argentino abandonó el campo de entrenamiento del Atlético de Madrid a las once en punto de la mañana, como el resto de sus compañeros de equipo".

Y en el campo contiguo al campo número 4 estaba Julián Álvarez, junto a Giuliano, Koke, Lemar, Llorente, Baena, Pubill y Grimaldo, que realizaron una sesión de entrenamiento físico adicional con el preparador físico Luis Peñedo, y Simeone pasó en algún momento a observar a sus jugadores durante el entrenamiento.

Julián se mostró un tanto aislado, ya que solo habló con Lemar durante los quince minutos destinados a los medios de comunicación, mientras que Koke, Baena y Llorente intercambiaban bromas sin prestar atención a las cámaras que se centraban en su compañero, y luego comenzó la sesión táctica.