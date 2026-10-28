La reunión de reconciliación: Carrick y Bruno, cara a cara antes del duelo ante el Chelsea

El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, y su capitán, Bruno Fernandes, mantuvieron conversaciones directas y francas en un intento de contener la crisis interna antes del esperado enfrentamiento ante el Chelsea.

Fernandes había sido suplente no utilizado durante la dura derrota por 3-0 ante el Bournemouth el pasado domingo, en una decisión que sorprendió a todos.

La exclusión de la estrella portuguesa del once titular llegó como castigo directo tras su crítica pública a la táctica de Carrick después de la humillante derrota por 4-1 ante el Como en la Liga de Campeones, un comportamiento que encendió la ira del cuerpo técnico.

Reconciliación sin una disculpa clara

Fuentes informaron a "BBC Sport" de que ambos hablaron en privado con el objetivo de abordar los asuntos pendientes y poner fin al clima de tensión. Aún no está claro si Fernandes, nombrado capitán del equipo en 2023, presentó una disculpa formal por sus declaraciones.

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Se espera que el centrocampista portugués regrese al once titular en el partido del sábado ante el Chelsea, en un intento de recuperar el equilibrio.

Carrick se salva temporalmente de la destitución

Se esperaba de forma generalizada la destitución de Carrick tras el partido ante el Bournemouth, pero la junta directiva del club decidió concederle una última oportunidad para dirigir al equipo en Stamford Bridge.

A pesar de que el equipo ocupa el puesto 16 en la Premier League y de haber logrado una sola victoria en ocho partidos esta temporada, la junta directiva no responsabiliza por completo a Carrick.

Altos responsables consideran que son los propios jugadores, un equipo que creen capaz de clasificarse para la Liga de Campeones, quienes están ofreciendo un mal rendimiento y cargan con una gran parte de la responsabilidad. Uno de los jugadores declaró a "BBC Sport": "Todos tenemos ganas de enderezar la situación. Los jugadores, el cuerpo técnico, todos".

Carrick recibió una buena noticia el miércoles con el regreso a los entrenamientos del joven centrocampista Kobbie Mainoo, tras dos semanas de ausencia por lesión.

Los sustitutos, sobre la mesa

No obstante, y pese a la decisión de mantenerlo, fuentes de "BBC Sport" informaron de que el club ya ha elaborado una lista reducida de posibles sustitutos, que incluye a Eddie Howe, ex entrenador del Newcastle United, y a Julian Nagelsmann, ex entrenador de Alemania y del Bayern Múnich.

Las fuentes aclararon que cualquier decisión de contratar a Howe le costaría al club una compensación de millones de libras para el Newcastle, mientras que Nagelsmann está disponible como agente libre.



