Al-Ahli quiere ganar un nuevo título ante su rival Al-Nassr.

En las dos últimas temporadas ha conquistado tres títulos: la Supercopa de Arabia Saudí y dos Liga de Campeones de Asia, el último en abril ante el japonés Machida Zelvia.

Según el diario saudí Al-Riyadiah, el siguiente objetivo del Al-Ahli es la Supercopa de Asia.

El club consultó a la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) para disputar la Supercopa de Asia ante el Gamba Osaka, campeón de la Liga de Campeones 2, tras vencer al Al-Nassr.

La Confederación Asiática respondió verbalmente que no hay presupuesto para organizar el torneo a corto plazo.

No es la primera vez que se menciona este partido, pues ya se barajó tras el título del Al-Ahli la temporada pasada.

La Supercopa de Asia se disputó por primera vez en 1995 y se interrumpió tras la edición de 2002; Al-Hilal y Suwon Samsung Bluewings, con dos títulos cada uno, son los más laureados.