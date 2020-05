La respuesta de Pastore si lo llaman Gallardo o Riquelme: "Seguramente diría que no"

Consultado por la posibilidad de jugar en River o Boca, el mediocampista argentino fue tajante.

En medio del aislamiento obligatorio para evitar la expansión del coronavirus, desde la capital de sorprendieron a más de uno las declaraciones de Javier Pastore, jugador argentino de la , respecto a la posibilidad de jugar en Boca o River.

"Pueden pasar dos cosas: que te llame Gallardo o Riquelme, que para mí, en mi posición, cuando yo era joven, eran ídolos. Seguramente puede ser muy difícil responder rápido, pero seguramente (diría) que no", respondió sin vueltas el mediocampista ofensivo, en declaraciones al sitiio oficial de .

El ex- confesó que luego de finalizar su contrato actual con la Loba, su deseo es volver a jugar con la camiseta de la T, donde sólo disputó cinco partidos antes de ser transferido a . "Sería de pensar, pero... si teng que ser sincero, a mí me gustaría terminar estos dos años acá en la Roma y si tengo que volver a , sería en Talleres primero que todo, no volvería a otro club que no sea Talleres", afirmó.

Por otra parte, Pastore se refirió también a la chance de jugar en , país del que estuvo muy cerca a principios del 2020, aunque finalmente el pase se frustró a causa de la pandemia de coronavirus.

"A China hace cuatro años ya que todos los años tengo ofertas para ir. Pero no me ha interesado ninguna. Cuando estaba en París tenía 27 años todavía y a mi me gusta competir, jugar la Champions, sentir estos campeonatos me llena", concluyó.