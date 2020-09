La respuesta de Álvaro González a Neymar: "No existe lugar para el racismo, hay que aprende a perder"

El central español respondió a Neymar después de que el brasileño le acusara de haberle provocado con insultos racistas

El - Olympique de ha sido uno de los partidos con más incidentes que se recuerdan. El duelo acabó con cinco expulsados entre los que estuvo Neymar, que vio la roja por una agresión al español Álvaro González.

VAR pegar a minha “agressão” é mole ... agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)... isso eu quero ver!

E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso... e eles? E aí ? — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

Tras el partido, Neymar se excusó asegurando que golpeó al central porque le habría provocado con insultos racistas: "Mostrar mi agresión es fácil, ahora quiero ver la imagen en la que el racista me llama 'mono hijo de puta'. ¡Eso quiero ver! Por una gambeta me amonestan y por un golpe me expulsan. ¿Y ellos? ¿Y ahí?".

No existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. A veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo. Increibles 3 puntos hoy. Allez l’OM💙 Gracias familia⚪️Ⓜ️🙌🏼 pic.twitter.com/4DuUT1PT0x — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) September 13, 2020

Sin embargo, González no tardó en defenderse: "No existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. A veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo. Increibles 3 puntos hoy. Allez l’OM. Gracias familia"