La joven estrella de la selección de Marruecos Ayoub Bouaddi se ha acercado a su fichaje por el Manchester City tras alcanzar un acuerdo sobre los términos personales con el club inglés, en un movimiento que podría allanar el camino para la salida del español Rodri hacia el Barcelona.

Fabrizio Romano, especialista en noticias de fichajes, reveló este lunes a través de su cuenta en la plataforma X que el Manchester City se prepara para cerrar el acuerdo con el club francés Lille en el siguiente paso, confirmando que ambas partes ya han llegado a una fase avanzada de las negociaciones.

El deseo decisivo del jugador

Romano aclaró que Bouaddi tiene muchas ganas de fichar por el City ahora y no quiere esperar hasta el año 2027, lo que refleja el afán del jugador por vivir la experiencia inglesa lo antes posible y sumarse a las filas del subcampeón de la Premier League.

Este avance llega tras la destacada actuación que ofreció Bouaddi en el Mundial 2026, donde acaparó los focos especialmente en la jornada inaugural durante el empate 1-1 de Marruecos ante Brasil, lo que lo convirtió en objeto de atención de los grandes clubes europeos.

Posible impacto en el futuro de Rodri

El fichaje de Bouaddi podría abrir la puerta a la salida de Rodri, sobre quien crecen las especulaciones acerca de su traspaso al Barcelona, después de que en un principio fuera candidato a incorporarse al Real Madrid.

Parece que la directiva del Manchester City se prepara para una etapa de transición en el centro del campo mediante la incorporación del joven talento marroquí como posible relevo de la estrella española.

Una trayectoria prometedora

Los indicios apuntan a que el acuerdo podría cerrarse en los próximos días, en caso de que el Manchester City y el Lille alcancen un pacto definitivo sobre el valor económico del traspaso, lo que supondría un salto cualitativo en la trayectoria del prometedor jugador marroquí.