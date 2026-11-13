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La selección de Irak inició su andadura en el Torneo Internacional Cuadrangular Amistoso de Basora 2026 con un decepcionante empate sin goles ante su homóloga de Líbano, en el partido inaugural que acogió el Estadio Internacional de Basora, en medio de una gran afluencia de aficionados que esperaban un inicio contundente de los Leones de Mesopotamia.

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El torneo se disputa durante el parón internacional reconocido por la Federación Internacional de Fútbol "FIFA", con la participación de cuatro selecciones: Irak, Líbano, Irán y Palestina, en una prueba importante para la selección iraquí de cara a los compromisos próximos.

La selección iraquí comenzó el partido con un claro dominio del balón e intentó imponer su ritmo desde los primeros instantes, mientras que la selección libanesa se apoyó en la organización defensiva y en los contragolpes rápidos, en un intento por absorber el entusiasmo de los locales.

La selección libanesa estuvo cerca de robar un gol tempranero después de que Hussein Kaafarani regateara de forma destacada, antes de enviar un peligroso centro hacia Leonardo, quien remató con fuerza hacia la portería iraquí, pero el balón se estrelló en el travesaño y le privó de un gol seguro, en la ocasión más peligrosa de la primera mitad.

Después, la selección iraquí recuperó el equilibrio y comenzó a amenazar la portería de Líbano de manera reiterada, a través de los movimientos de Zidane Iqbal, Marco Faraj y Ahmed Yahya, pero la defensa libanesa, liderada por el guardameta Mustafa Matar, logró rechazar todos los intentos.

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Antes del inicio del partido, la Federación Iraquí de Fútbol homenajeó al delantero Ayman Hussein con motivo de alcanzar los cien partidos internacionales, en un gesto emotivo que recibió el saludo de la afición presente en el estadio.

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La primera mitad vivió una peligrosa ocasión iraquí cuando un preciso centro de Ahmed Yahya llegó a la cabeza de Ayman Hussein, quien remató hacia la portería, pero el guardameta libanés estuvo atento y controló el balón con firmeza.

Tras finalizar la primera mitad con empate sin goles, el arranque de la segunda mitad se retrasó durante un tiempo debido a un corte de electricidad en el estadio de Basora, antes de que se reparara la avería y los jugadores regresaran al terreno de juego para completar el partido.

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En la segunda mitad, la selección iraquí mantuvo su presión y su dominio sobre el desarrollo del juego, en medio de un claro repliegue defensivo de la selección libanesa, que se agrupó en sus zonas e intentó mantener su portería a cero.

La selección iraquí desaprovechó varias ocasiones claras, la más destacada cuando un centro llegó a Ibrahim Bayesh, quien remató de volea pero el balón pasó junto al poste; asimismo, Zidane Iqbal remató con fuerza con su derecha y el balón pasó junto a la portería, en un momento en el que Irak fracasó en traducir su posesión en goles.

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Por el otro lado, la selección libanesa estuvo cerca de robar el gol de la victoria en un rápido contragolpe, cuando Mohsen Monzer quedó solo ante el guardameta iraquí, pero su remate pasó junto a la portería, desperdiciando Líbano un gol seguro que habría inclinado la balanza del partido.

Los intentos iraquíes continuaron hasta los últimos instantes, con un dominio total del balón y ataques por el centro y las bandas, pero la resistencia libanesa y la rigurosa organización defensiva impidieron cambiar el resultado, de modo que el partido terminó con empate sin goles.

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En los últimos instantes del encuentro, cuando todos pensaban que la selección iraquí se encaminaba a llevarse los tres puntos, Younis Mahmoud quedó solo ante el guardameta libanés Mustafa Matar en la jugada más peligrosa del partido, pero el portero brilló de forma excepcional y rechazó el balón con los pies, privando a los Leones de Mesopotamia del gol de la victoria seguro y otorgando a Líbano un valioso punto en la apertura del torneo de Basora.

Con este resultado, cada selección sumó un punto en la apertura del torneo, por lo que la pugna por el liderato del grupo permanece abierta en las próximas jornadas, mientras que la selección iraquí estará obligada a mejorar su eficacia ofensiva si quiere competir por el título del torneo que se disputa en su territorio y ante su afición.