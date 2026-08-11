El Atlético de Madrid está cerca de completar una de sus operaciones más importantes en el actual mercado de fichajes de verano, después de que sus negociaciones con el Tottenham Hotspur para incorporar al defensa argentino Cristian Romero hayan entrado en su fase final.

El periodista Pedro Fullana reveló en el programa "El Larguero" que la operación llegó por petición directa del entrenador Diego Simeone, quien insistió en reforzar su línea defensiva con su compatriota Romero para recuperar la solidez defensiva que el equipo echó en falta la temporada pasada.

A pesar del estado de indecisión que dominó las negociaciones por parte del club londinense durante las últimas semanas, las últimas horas han sido testigo de un gran avance, ya que los rojiblancos confían en su capacidad de cerrar la operación por menos de 40 millones de euros en los próximos días.

El Atlético busca obtener la liquidez necesaria a través de las ventas previstas, ya que el club espera ingresar alrededor de 20 millones de euros por la venta de Nahuel Molina y otro tanto por Matteo Ruggeri, además de 10 millones de euros por la operación de venta de Thiago Almada al River Plate.

Por su parte, Romero está haciendo todo lo posible para facilitar su traspaso a la capital española, donde ha mostrado un claro deseo de vestir la camiseta rojiblanca la próxima temporada, y ha rechazado considerar cualquier otra oferta a la espera de un acuerdo entre ambos clubes.