La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) atraviesa un período de convulsión sin precedentes desde la finalización del Mundial 2026, algo que se ha manifestado con claridad en el fracaso del lanzamiento de la ambiciosa empresa comercial con la que el presidente de la federación, Gianni Infantino, apostaba por lograr enormes ingresos económicos, lo que ha llevado a varios empleados de la organización a reclamar públicamente un cambio en la dirección de la federación internacional.

El canal francés RMC Sport reveló, en un reportaje de investigación publicado este lunes, testimonios exclusivos de varios empleados de la FIFA, quienes pidieron no revelar su identidad para conservar sus puestos de trabajo, y expresaron su profunda preocupación por la situación actual que atraviesa el mayor organismo deportivo del mundo, a raíz de las repercusiones del fracaso del proyecto comercial que reveló recientemente el diario británico "The Times".

La realidad de la crisis

Los empleados de la organización, tanto los que tienen sueldos fijos como los independientes, siguen esta situación de crisis con gran inquietud, especialmente porque fueron los héroes anónimos que garantizaron la organización del Mundial 2026 en la fecha prevista con gran éxito, pese a los enormes desafíos logísticos a los que se enfrentó el torneo, disputado en 3 países (Estados Unidos, México y Canadá) por primera vez en la historia del Mundial.

Estos empleados se desplegaron por distintas partes del mundo para cubrir los diversos eventos de la organización, además de sus oficinas repartidas por numerosos continentes, y siguieron con enorme preocupación lo que reveló el diario británico "The Times" sobre el proyecto comercial propuesto de la FIFA y el gran revuelo mediático y político que le siguió, tanto a nivel local como internacional.

La magnitud de la crisis interna

El canal francés RMC Sport recopiló testimonios exclusivos de un gran número de empleados, a condición de no revelar su identidad para preservar sus puestos de trabajo y su futuro profesional, con el fin de sondear la opinión general dentro del mayor organismo deportivo del mundo, en un intento de comprender la magnitud real de la crisis que sacude a la federación internacional.

Los testimonios revelaron un estado de descontento generalizado entre los empleados hacia la gestión de Infantino, especialmente tras el fracaso del proyecto comercial que se suponía debía generar enormes ingresos económicos para la federación internacional, pero que se convirtió en un escándalo administrativo y financiero que provocó duras críticas por parte de las confederaciones continentales y las federaciones nacionales.

Reclamos públicos de un cambio en la dirección

En un giro llamativo, algunos empleados empezaron a reclamar públicamente un cambio en la dirección de la federación internacional, al considerar que Infantino ha perdido el rumbo de una gestión sensata y que ha pasado a tomar decisiones individuales sin consultar a las partes implicadas dentro de la organización, lo que ha derivado en una serie de fracasos consecutivos.

Uno de los altos empleados de la FIFA afirmó que "la situación actual no puede continuar de esta manera, pues la organización atraviesa una verdadera crisis de confianza, y los empleados que sacrificaron su tiempo y su esfuerzo para el éxito del Mundial se sienten muy frustrados por la forma en que se están gestionando las cosas actualmente".

El fracaso del proyecto comercial hace estallar la crisis

Esta convulsión interna llega tras el fracaso del lanzamiento de la empresa comercial a la que Infantino aspiraba para lograr enormes ingresos económicos mediante la explotación de la marca de la FIFA en diversos proyectos comerciales, pero el proyecto se enfrentó a una fuerte oposición por parte de las confederaciones continentales y las federaciones nacionales, lo que llevó a su congelación temporal.