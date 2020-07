La Real Sociedad y el Granada acompañarán al Villarreal en la Europa League

La Real logra un empate in extremis y el Granada golea al Athletic Club para meterse por primera vez en competición europea.

Ha cerrado a lo grande, la . Los hombres de Imanol Alguacil lograron un empate in extremis en el Wanda Metropolitano que les metía en la después de que durante ochenta y siete minutos hubiera sido el el que se veía acompañando al en la Europa League por la vía rápida. Los granadinos, en todo caso, se conforman con la clasificación para la fase previa de la competición por primera vez en su historia.

En cuanto a la Real, sufrió de lo lindo en el Wanda, donde Koke Resurrección había adelantado a los colchoneros a la media hora pero el cuadro vasco, a remolque del resultado durante todo el choque a domicilio del Atlético, logró el valiosísimo empate gracias a un tanto de Adnan Januzaj que permitía a los txuri urdin alcanzar los 56 puntos, ser sextos y acompañar al Villarreal, quinto clasificado con 60 puntos, en la próxima edición de la Europa League.

Rozó la clasificación directa un Granada que ha acabado el campeonato en un gran momento de forma y se despide de LaLiga con su segunda victoria consecutiva, un abultado 4 a 0 ante un que no tenía nada en juego pero que siempre es un rival incómodo para la mayoría pero no para el cuadro andaluz, que se sirvió de los goles de Roberto Soldado, Antonio Puertas, Carlos Fernández y Ángel Montoro pero no logró meterse en Europa por primera vez en su historia por simple goal average, a favor de la Real.

Los granadinos han acabado en séptima posición gracias a sus 56 puntos y la próxima temporada representarán al fútbol español en la Europa League junto al Villarreal, que acabó quinto con 60 puntos, y la Real Sociedad a poco que superen la fase previa. Se queda con las ganas de repetir el , incapaz de marcar a domicilio de un que hasta se llevó la victoria en el tiempo de descuento tras la salida de un córner.

Los hombres de Pepe Bordalás dependían de ellos mismos para volver a meterse en posiciones europeas pero, sin goles en , cierran el campeonato en octava posición con 54 puntos, dos menos que el Granada. De esta forma, serán Villarreal, Real Sociedad y Granada -pendiente de superar la fase previa- los equipos españoles que disputarán la próxima edición de la Europa League.