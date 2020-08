La Real Sociedad confirma el regreso de Martin Odegaard al Real Madrid

El noruego se convierte en el primer refuerzo para Zidane para la próxima temporada. "Me habéis hecho sentir como un canterano más", se despide.

La ha anunciado este miércoles la salida de Martin Odegaard con destino al , club dueño de su ficha y que lo había tenido cedido en el conjunto donostiarra durante toda la temporada 2019/20.

"Es difícil calar tanto en tan poco tiempo, pero Martin Odegaard lo ha conseguido. El zurdo nos deja para regresar al Real Madrid, pero nunca olvidaremos todo lo que nos ha hecho disfrutar en esta temporada inolvidable. Sus goles, su fútbol, su carácter, su esfuerzo y su humildad han hecho que Martin sea recordado con un inmenso cariño por toda la familia realista. Él mismo ha querido agradecer todo ese cariño en este vídeo. Eskerrik asko, Martintxo, y te deseamos lo mejor para tu futuro", reza el comunicado oficial emitido por el conjunto vasco.

Tal y como había publicado Goal el martes, el Real Madrid ya trabajaba para convertir al mediocampista noruego en su primer refuerzo de cara a la próxima campaña. Un día después, la propia Real Sociedad anunció a través de su página web que Odegaard no cumplirá su segundo año de cesión en San Sebastián y que volverá a la capital de . Por cierto, un segundo año que estaba pactado pero no firmado en ninguna parte.

Su vuelta se debe a una petición expresa de Zinedine Zidane, que quiere contar ya con Odegaard aún a riesgo de que tenga menos minutos que en la Real. Y es que tendrá mucha competencia con Luka Modric, Toni Kroos, Fede Valverde o incluso Isco Alarcón en su posición. No obstante, el noruego ocuparía la plaza que, a priori, dejará la salida del colombiano James Rodríguez.

Odegaard ha sido una de las grandes revelaciones del curso en , donde ha sido indiscutible en el esquema de una Real Sociedad que ha firmado una temporada brillante en la que se ha clasificado para final de la y para disputar la próxima edición de la UEFA . Odeegard ha sido uno de los grandes culpables del gran curso donostiarra, ya que en 36 partidos firmó 7 goles y 9 asistencias.

Por su parte, el Real Madrid recupera a la joven promesa que fichó en 2015 después de que se haya curtido en cesiones en y España. El presidente blanco, Florentino Pérez, ya había anticipado que sería un mercado con poca inversión tras el coronavirus y con la vuelta de Odegaard es complicado que lleguen más jugadores a la medular del equipo merengue a pesar del interés que mostraron en Donny Van de Beek, del , y y en Eduardo Camavinga, del , al que se ve como el futuro heredero de Casemiro.

Odegaard: "Me hicieron sentir como un canterano más"

El propio Odegaard se ha despedido de la Real con un mensaje en vídeo en el que agradece a todos "el año inolvidable" que ha tenido. Y confiesa: "He vivido momentos inolvidables con esta camiseta, desde la presentación, el primer gol, la clasificación a la final de Copa, a la Europa League y mucho más. Todo el cariño que me demostraron en el campo y en el día a día nunca lo olvidaré. Quiero agradecerle a todos la confianza que me dieron y el haberme ayudado a ser mejor día a día. Llegó el día de despedirnos, pero aquí tenéis un txuri-urdin para siempre".