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La quema de la bandera de Marruecos y la agresión a unos niños desencadenan una crisis diplomática antes del partido contra Francia

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¡Los argelinos aguan la alegría de los Leones del Atlas por su clasificación para los cuartos de final del Mundial!

Tras la victoria de Marruecos 3-0 ante Canadá en octavos del Mundial 2026, la celebración en el barrio francés de Saint-Denis se tornó tensión. 

Mientras la afición marroquí celebraba, un grupo de seguidores argelinos quemó la bandera marroquí e intimidó verbalmente a mujeres con sus hijos que llevaban la camiseta de Marruecos, en escenas que el comunicado oficial calificó de «peligrosas y vergonzosas».

Los vídeos del altercado, virales en redes, llevaron a la embajada marroquí en París a presentar una denuncia por «desacato a la bandera e incitación al odio».

Los hechos ocurrieron en el barrio Quartier Chemin, entre las localidades de Aubervilliers y Pantin.

Los hechos ocurrieron en el barrio de Quartier Chemin, entre Aubervilliers y Pantin, tras el partido.

La embajada marroquí aclaró en un comunicado enérgico: «Numerosos relatos documentados y contrastados indican que varias personas rasgaron la bandera del Reino de Marruecos y la quemaron públicamente, mientras coreaban consignas que delataban su origen argelino».

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Las provocaciones no se limitaron a la quema de la bandera. El comunicado añadía: «Otras grabaciones muestran a mujeres con la camiseta de Marruecos, acompañadas de niños pequeños, que fueron insultadas e intimidadas por esas mismas personas».

La embajada optó por la vía legal y pidió calma antes del partido contra Francia.

Ante la escalada de tensión y la difusión de vídeos en los que se ve a aficionados marroquíes respondiendo a las provocaciones, la misión diplomática marroquí ha optado por la vía legal y la calma. 

Y cerró su comunicado con un mensaje claro: «Las celebraciones deportivas deben ser momentos de alegría, unidad y respeto. Nunca deben usarse como pretexto para insultos, provocaciones, agresiones verbales, vandalismo u odio contra una comunidad, una nacionalidad o los símbolos de un Estado».

Todo ocurre a pocos días del esperado duelo entre Marruecos y Francia, el jueves en los cuartos de final del Mundial 2026, en Foxborough (cerca de Boston) a las 22:00, hora de Francia.

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