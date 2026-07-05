La «purga» de verano... El Al-Hilal planea revisar la plantilla de jugadores extranjeros

Varios medios informan que Al-Hilal revisa a fondo su plantilla de extranjeros, en línea con la nueva dirección deportiva y los preparativos para la próxima temporada.

Según el diario «Al-Sharq Al-Awsat», la dirección deportiva evaluará en profundidad a los extranjeros antes de reorganizar la plantilla de acuerdo con la visión técnica para la nueva temporada.

Todos los extranjeros serán evaluados técnicamente en los próximos días para decidir su continuidad o salida en el mercado de fichajes.

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La medida busca reestructurar la plantilla según las necesidades del cuerpo técnico liderado por Simone Inzaghi y preparar al equipo para competir en los campeonatos nacionales y continentales.

Algunos medios apuntan a que el club podría prescindir del francés Karim Benzema, el brasileño Marcos Leonardo y el uruguayo Darwin Núñez.