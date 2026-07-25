Según informa Sky, ahora también el Manchester City ha llamado de forma concreta a la puerta por Diomande. El subcampeón inglés todavía no ha presentado una oferta por escrito, pero habría comunicado verbalmente al RB que está dispuesto a poner sobre la mesa 100 millones de euros por Diomande, bonus incluidos. Sin embargo, desde el punto de vista del tercer clasificado de la pasada temporada de la Bundesliga, eso sería insuficiente.

Según una información de The Athletic, el Real Madrid también se ha puesto en contacto con Leipzig para hablar con los responsables del club de la Bundesliga sobre Diomande. Se asegura que el Real trabaja activamente para llevar al jugador de 19 años al Bernabéu.

Skyincluso habla ya de una primera oferta del subcampeón español. Habría sido de 90 millones de euros fijos más diez millones de euros en bonus, es decir, un volumen total de 100 millones de euros. Sin embargo, Leipzig la habría rechazado con agradecimiento.

Si Brahim Díaz deja el conjunto madrileño, podría generarse una nueva dinámica en los intentos. El internacional marroquí es considerado candidato a salir, y Diomande sería un sustituto de primer nivel para el ataque.

Sin embargo, fichar este verano al internacional de Costa de Marfil es una tarea titánica. Al fin y al cabo, Leipzig no quiere dejar salir a Diomande tan fácilmente después de solo un año, y ya habría rechazado una oferta del Liverpool de en torno a 100 millones de euros en total, por una cantidad de traspaso similar a la de ahora con Real y City. Quien quiera fichar a Diomande probablemente tendrá que mover su oferta en la región de los 130 millones de euros.

El PSG era considerado recientemente el favorito en el pulso por Yan Diomande

Hasta ahora, ni siquiera el Paris Saint-Germain estaba dispuesto a poner tanto dinero. El campeón de la Champions League tiene un gran interés en Diomande y últimamente siempre había sido considerado el gran favorito para hacerse con su fichaje. Si el Real realmente va en serio y sigue subiendo su oferta, el tira y afloja por el joven driblador cobraría un nuevo impulso.

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Diomande tiene contrato en Leipzig hasta 2030. Al RB le gustaría renovar al marfileño con un nuevo contrato y una mejora salarial para aumentar las opciones de que siga en el club. El pasado verano, Leipzig pagó 20 millones de euros de traspaso al CD Leganés, y Diomande explotó por completo en su primer año en la Bundesliga.

En 46 partidos entre todas las competiciones, firmó 15 goles y 11 asistencias. En el Mundial, Diomande fue después titular con Costa de Marfil y en cuatro apariciones en el torneo registró una asistencia. Los marfileños cayeron en dieciseisavos de final ante Noruega, perdiendo por un ajustado 1-2 frente a Erling Haaland y compañía.