Según informan de manera coincidente medios ingleses y españoles, el joven de 15 años se encuentra con su familia en Barcelona para hacerse una idea de cuál podría ser su nuevo hogar.

Sky Sports va incluso un paso más allá. Se habla de conversaciones avanzadas con el Barça, aunque eso también se aplicaría precisamente al eterno rival, el Real Madrid. También al Bayern de Múnich y al PSG se les había atribuido recientemente un gran interés en Gabriel, aunque se dice que los gigantes españoles parten con ventaja.

Según el diario Bild, el Bayern ya está en contacto con el adolescente y su entorno desde febrero. Se dice que Bastian Wernscheid, asistente del director deportivo Max Eberl, desempeña un papel central en ello. También ya habría tenido lugar una reunión personal. El director deportivo Christoph Freund, en cambio, se mostró cauto al ser preguntado al respecto. "No hablo de jugadores que tienen contrato con otros clubes. Conocemos al jugador porque es muy, muy talentoso, un talento extraordinario. Pero no puedo decir más al respecto", afirmó el viernes, y desmintió un intercambio actual con el entorno del jugador.

Además de la enorme competencia en la pugna por Gabriel, las reglas internacionales de traspasos también representan un obstáculo para una posible incorporación. Como inglés, en principio el atacante, de enorme talento, solo podría fichar por un club europeo y jugar allí como profesional a partir de su 18º cumpleaños, lo que también sería un problema para el Real Madrid o el Barça. Sin embargo, hay una salida. Como su padre es de Irlanda y su madre tiene raíces chipriotas, el joven podría asegurarse un pasaporte de la UE.

¿Por qué el Manchester United no retiene a JJ Gabriel?

Sin embargo, Gabriel ya no parece tener futuro en Manchester. Como informó recientemente el Telegraph , querría abandonar a los Red Devils a toda costa e incluso habría pedido que se cancelara su inscripción en el club. Se dijo que el proceso provocó un "shock" en el United y que fue "casi sin precedentes".

Mientras tanto, Gabriel ya se ha labrado su reputación de supertalento a una edad temprana. Juega en el Manchester United desde los once años y marcó 23 goles en 23 partidos sub-18 la temporada pasada. También por eso fue elegido mejor jugador de la Premier League sub-18. Además, en agosto celebró su debut profesional y se convirtió en el jugador más joven en la historia del club en el primer equipo del United.

Recientemente, Gabriel volvió a llamar la atención por motivos deportivos: en su debut en la UEFA Youth League marcó tres goles en la victoria en casa por 5-0 ante el Sabah. Después, según el Telegraph , habría eliminado de sus redes sociales todas las publicaciones relacionadas con el Manchester United.