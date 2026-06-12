Lamine Yamal, con la ilusión de la infancia y la exigencia del profesionalismo, está a punto de debutar en un Mundial. Quiere ser titular desde el primer minuto, pero Luis de la Fuente y su cuerpo técnico manejan un plan más pausado. Esa mezcla define la preparación de España.

La Roja regresó ayer jueves a los entrenamientos en la Universidad de Baylor tras un breve descanso después del amistoso contra Perú.

La imagen del día fue el regreso de Yamal y Nico Williams, a quienes sus compañeros recibieron con el tradicional pasillo de honor. Ambos se recuperan bien y todo indica que estarán listos para el partido contra Cabo Verde el lunes en Atlanta.

La historia de Yamal con De la Fuente es distinta.

Como señala «Mundo Deportivo», el joven sabe que el Mundial no es la Champions: llega cada cuatro años y exige llegar en pico de forma.

Por eso, tras sufrir una rotura muscular de siete centímetros en los tendones de la rodilla izquierda, se comprometió plenamente con un programa de recuperación conjunto entre el Barcelona y la selección, bajo la supervisión del fisioterapeuta Fernando Galán. Afortunadamente, los tendones no resultaron dañados, lo que le evitó la cirugía y le permitió reincorporarse gradualmente al grupo.

El jugador, que ha trabajado sin descanso y se siente preparado, quiere debutar desde el primer partido.

Sin embargo, De la Fuente cree que el riesgo no compensa: prefiere reservarlo para las rondas eliminatorias.

El plan inicial era claro: descanso en el debut, minutos ante Arabia Saudí y titularidad frente a Uruguay; nadie quiere forzar a un pilar del proyecto.

La decisión final se tomará en el último momento, con calma y profesionalidad, pues Yamal es la gran esperanza de España y la cautela garantiza que así siga hasta el final del torneo.