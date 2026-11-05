Compartir Sigue a GOAL en Google

El seleccionador de Alemania, Jurgen Klopp, ha explicado por qué ha vuelto a convocar a Niclas Fullkrug, máximo goleador de la Bundesliga, y ha dejado fuera a Nick Woltemade, cedido por la Juventus. Klopp destacó la eficacia goleadora de Fullkrug y tranquilizó a Woltemade al asegurarle que su carrera internacional sigue por buen camino.

Anuncios

Klopp toma una decisión importante en el ataque de Alemania

El seleccionador de Alemania, Jurgen Klopp, ha explicado sus decisiones después de reducir la convocatoria a 24 jugadores para los próximos partidos de la Liga de Naciones de la UEFA contra Serbia y Países Bajos. El delantero del Werder Bremen Niclas Fullkrug regresa a la selección, mientras que el atacante Nick Woltemade se queda fuera.

Fullkrug vuelve a la convocatoria tras marcar nueve goles en ocho partidos desde su llegada como cedido por el West Ham United, una racha que le ha situado al frente de la tabla de goleadores de la Bundesliga.

El centrocampista del Borussia Monchengladbach Wael Mohya también ha recibido su primera convocatoria con la selección absoluta, pero el principal debate se centró en las preferencias de Klopp para el ataque.

La forma y la experiencia de Fullkrug facilitaron su elección

En declaraciones a DFB.TV, Klopp reveló que los espectaculares goles de Fullkrug y su liderazgo hicieron que incluirlo fuera una decisión sencilla. «Estar en buena forma y marcar goles nunca es malo. Fulle ha rendido durante todo este tiempo y ha marcado varios goles, casi todos espectaculares», afirmó Klopp.

Anuncios Anuncios

«El Werder Bremen tiene una influencia increíble en el juego gracias a él, no solo por sus goles, sino también por cómo rinde».

Related Topics

«La experiencia que aporta ayuda muchísimo. Desde ese punto de vista, convocarlo fue relativamente fácil. Fue un placer tomar la decisión y comunicársela», añadió el seleccionador.

La puerta sigue abierta para Woltemade, cedido en la Juventus

Al abordar la ausencia de Woltemade, Klopp insistió en que el delantero, actualmente cedido a la Juventus por el Newcastle United, sigue entrando en sus planes a largo plazo pese a que últimamente le ha faltado acierto de cara a portería. «Por supuesto que sería una locura cerrarles las puertas. Todos son grandes futbolistas. Tomamos decisiones al más alto nivel», explicó Klopp.

Anuncios

«Por supuesto, también hemos hablado con Nick. Y Nick, sinceramente, está pasando por una etapa bastante buena en la Juve. Está recuperando muchas cosas. No lo pasó bien después de su fichaje por el Newcastle. Es un tipo de fútbol diferente».

«Nick va por buen camino y también seguimos hablando con él. Ahora mismo le falta un poco de peligro real de cara a portería. Pero la elaboración del juego, la continuidad de las jugadas y todo lo demás están ahí. Por eso, esa puerta no está cerrada», señaló el seleccionador.

Anuncios

La capacidad goleadora decidió la convocatoria definitiva

Klopp subrayó que el acierto puro de cara a portería fue el factor decisivo a la hora de elegir a sus delanteros para estos partidos. «Cuando hay que tomar decisiones así, a veces el peligro puro de cara a portería se impone a todo lo demás. Por eso nos decidimos por los jugadores que ahora están en la convocatoria», concluyó Klopp.

La selección se concentrará el lunes en la sede de adidas en Herzogenaurach antes de viajar a Belgrado para enfrentarse a Serbia el viernes 13 de noviembre.

Anuncios

Después, Alemania volverá a casa para recibir al líder del grupo, Países Bajos, en el Olympiastadion de Berlín el lunes 16 de noviembre, con el objetivo de mejorar los cuatro puntos que suma actualmente en el grupo.