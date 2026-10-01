La Federación Portuguesa de Fútbol zanjó la polémica en torno al futuro de su capitán histórico, Cristiano Ronaldo, al desmentir de forma rotunda todas las informaciones que circularon sobre su retirada del fútbol internacional o su sanción de seis meses tras su reciente abandono de la concentración.

Las últimas horas habían estado marcadas por un clima de confusión después de la gran tensión en la relación entre Ronaldo, la Federación Portuguesa y el seleccionador Jorge Jesus, que terminó con la marcha total de la estrella portuguesa de la concentración y su negativa a continuar, lo que abrió la puerta a especulaciones sobre una inminente retirada internacional y una larga sanción disciplinaria.

Ricardo Quaresma, portavoz oficial de la Federación Portuguesa de Fútbol, afirmó en declaraciones al diario saudí "Al-Maidan", que todo lo que se dijo sobre la retirada de Ronaldo es completamente falso.

Quaresma aseguró: "Cristiano Ronaldo no nos ha comunicado la idea de retirarse del fútbol, y lo que se ha dicho al respecto no es cierto; puede incorporarse en cualquier momento con total normalidad".

Sobre las informaciones que hablaban de una sanción de seis meses a Ronaldo que le impediría participar con Portugal a causa de su abandono, el portavoz oficial lo negó por completo y explicó: "En caso de que Jorge Jesus lo convoque, tendrá derecho a incorporarse a la lista de la selección con total normalidad durante el próximo periodo".

Con estas declaraciones, la Federación Portuguesa pone fin a los rumores de sanción y deja la pelota en el tejado del seleccionador Jesus y de la estrella Cristiano Ronaldo para zanjar la crisis y reordenar las cosas antes de los próximos compromisos.







