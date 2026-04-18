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Xavi SimonsImago
Jeroen van Poppel

Traducido por

La publicación de Xavi Simons en Instagram ha caído muy mal: «¡Por favor, borra esta tontería!»

Tottenham vs Brighton
Tottenham
Brighton
Premier League

Una publicación de Xavi Simons en Instagram ha indignado a muchos aficionados. El centrocampista del Tottenham celebró en la red social su gol ante el Brighton & Hove Albion (2-2), pero el equipo desperdició una victoria clave y sigue en riesgo de descenso.

Simons parecía el héroe del norte de Londres tras marcar el 2-1 en el 75’ con un disparo al poste, celebrarlo sin camiseta y con el público. Sin embargo, en el 94’ el Brighton empató y el Tottenham dejó escapar dos puntos vitales.

Tras el partido, Simons publicó en Instagram y X: «No dejaremos de luchar. El público ha estado increíble hoy. ¡Vamos, Spurs!».

A pesar de que Simons era consciente de la situación del club, fue sobre todo la foto de celebración que acompañaba al mensaje lo que molestó a algunos aficionados. «El fútbol está en su punto más bajo. Un jugador de un club que desciende publica esto», dice un comentario. Otro añade: «Eres una vergüenza para el fútbol. ¿Quién celebra así un gol y se quita la camiseta en el 75 si estás descendiendo?».

Algunos lo comparan con Richarlison, quien ya celebró goles tardíos que luego costaron puntos: «Hizo un Richarlison», resumen. Otro opina: «Otro que se quita la camiseta… y le sale como un boomerang».

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«¿Por qué celebras así en el 75 si aún no habíamos ganado?», escribió un seguidor. Otro añadió con cinismo: «Por favor, elimina esta tontería». Y un tercero preguntó: «¿No te da vergüenza?».

Sin embargo, también hay comentarios positivos. «Golazo. Controlaste y remataste de maravilla. ¡Genial, Xavi!», dice un aficionado. Otro añade: «¡Vamos, Xavi, qué partido! Sigamos así la semana que viene y olvidemos este resultado».








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